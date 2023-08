Calciomercato Milan, Origi richiesto in Premier League: c’è l’offerta

Dall’Inghilterra arriva una importante novità sul futuro di Origi: il Milan può finalmente sperare in una cessione dell’attaccante belga?

Ci sono ancora diversi esuberi che il Milan spera di piazzare prima della fine del calciomercato estivo. Uno di questi è Divock Origi, molto deludente nella scorsa stagione e oggi totalmente fuori dai piani di Stefano Pioli. Da settimane si cerca una sistemazione.

Stando alle indiscrezioni trapelate finora, l’ex Liverpool ha rifiutato alcune offerte che gli sono arrivate dall’estero, Arabia Saudita compresa. Ci sono anche società che hanno fatto dei sondaggi e poi non hanno approfondito. Purtroppo, finora non è stata trovata alcuna soluzione e manca sempre meno alla fine della sessione estiva del mercato. La dirigenza rossonera auspica di riuscire a venderlo.

Calciomercato Milan, Origi richiesto in Premier League: una squadra ci prova

Pioli ha escluso Origi per tutta l’estate, non convocandolo per il Soccer Champions Tour negli Stati Uniti e non mettendolo in panchina neppure nelle amichevoli disputate in Italia. Il giocatore non è gradito all’allenatore e ciò dovrebbe spingere il belga a lasciare Milanello.

Certamente il suo elevato stipendio (4 milioni di euro netti annui, bonus compresi) è un ostacolo alla cessione. Per quanto concerne il cartellino, essendo stato acquisito a parametro zero, il Milan non pretende una cifra troppo elevata. Soprattutto dopo una pessima stagione come quella scorsa, il prezzo non può essere eccessivo.

Secondo quanto rivelato da The Sun, sulle tracce di Origi c’è lo Sheffield United. I Blades sono alla disperata ricerca di un centravanti e sono interessati a prendere l’ex Liverpool con la formula del prestito. Ora stanno cercando di capire se lui sia interessato a un ritorno in Premier League per giocare nella squadra neopromossa.

Il club inglese aveva provato a prendere Chuba Akpom dal Middlesbrough, ma il 27enne inglese ha preferito firmare per l’Ajax. Un altro nome che piace è Cameron Archer dell’Aston Villa, però l’operazione è complicata anche a causa dei costi. Origi è un profilo che piace all’allenatore Paul Heckingbottom, al quale un po’ di esperienza in più farebbe comodo.

Vedremo se nei prossimi giorni lo Sheffield United proverà con decisione a chiudere l’ingaggio del belga. Non si tratta esattamente di un goleador, i numeri della sua carriera parlano chiaro, ma può comunque dare un buon contributo alla causa se gioca con la giusta mentalità.