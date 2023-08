Clamoroso Inter, non solo Brozovic: anche Calhanoglu in Arabia

Indiscrezione clamorosa dalla Francia. Anche Hakan Calhanoglu può lasciare l’Inter per volare in Arabia Saudita. Tutti i dettagli da L’Equipe

Il calcio saudita sta facendo la spesa in Europa in questo caldissimo mercato estivo. Tanti, troppi calciatori hanno lasciato il calcio che conta per sposare le milionarie cause arabe. Un fenomeno preoccupante, se ci pensiamo, e che può recare grossi danni all’economia calcistica del Vecchio Continente. Per fortuna, c’è chi resiste alle tentazioni e continua a scegliere le ambizioni e le motivazioni delle vere sfide sul campo. Dalla Serie A, quest’estate, sono partiti per l’Arabia Saudita due pezzi pregiati quali Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio e Marcelo Brozovic dall’Inter.

E proprio dal club nerazzurro un altro potrebbe partire alla volta del Paese orientale. Si tratta di Hakan Calhanoglu, come fa sapere l’accreditato L’Equipe. Già, l’ex Milan è stato messo nel mirino dall’Al Ahli, lo stesso club che pochi giorni fa ha accolto l’altro ex rossonero, Franck Kessie. Il club saudita, come fa sapere la fonte, sta riscontrando delle forti difficoltà nell’ingaggio di Marco Verratti dal Paris Saint Germain. Una delegazione dell’Al Ahli è sbarcata in Francia nelle ultime ore per provare a chiudere l’affare, ma la trattativa non vuole decollare. Ecco che il numero 20 dell’Inter è finito nel mirino degli arabi come possibile sostituto.

Calhanoglu in Arabia, l’Inter può accettare

Hakan Calhanoglu ha da poco rinnovato il suo contratto con l’Inter, e dopo anche la partenza di Marcelo Brozovic appare blindatissimo dal club nerazzurro. L’Equipe sottolinea però che un club in crisi economica come l’Inter potrebbe essere costretto ad accettare un’offerta monstre dall’Arabia anche per Hakan Calhanoglu. Il turco, ad oggi, è un elemento fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, affiancato nel reparto da Davide Frattesi, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan.

Sappiamo però che per l’ex Milan i soldi rappresentano una questione davvero importante. Ha lasciato il club rossonero praticamente per un milione di euro in più. Una ricca offerta dall’Arabia Saudita potrebbe dunque convincere non soltanto l’Inter ma anche il calciatore. Da comprendere nei prossimi giorni se ci sarà davvero un’offensiva concreta dall’Al Ahli. Molto dipenderà chiaramente dall’esito della trattativa col Paris Saint Germain per Marco Verratti. Se l’italiano non partirà per l’Oriente, Calhanoglu potrebbe diventare l’obiettivo numero uno.