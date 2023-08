Krunic, il Fenerbahce ci riprova: nuova offerta al Milan

Il Fenerbahce non si arrende e vuole fare un altro tentativo per Krunic: in arrivo la nuova proposta per provare a convincere il Milan.

Da settimane si parla del futuro di Rade Krunic, finito nel mirino del Fenerbahce. Una ricca offerta ha tentato il centrocampista bosniaco, che a Istanbul ritroverebbe il suo connazionale Edin Dzeko. Proprio l’ex Inter gli ha parlato per spingerlo a trasferirsi nella sua nuova squadra.

Il club turco ha messo sul tavolo una proposta che, con i bonus, supera i 3 milioni di euro netti all’anno. Oggi lo stipendio che percepisce al Milan è di 1,5-1,7 milioni netti a stagione. Normale che il contratto presentato dalla dirigenza gialloblu lo abbia spinto a riflettere su un addio a Milano per approdare in Super Lig.

Calciomercato Milan, Krunic: altro tentativo del Fenerbahce

Il Milan valuta Krunic non meno di 12-13 milioni di euro e finora non è arrivata nessuna offerta vicina a questa soglia. Anzi, il Fenerbahce non si è spinto neppure a mettere sul tavolo 10 milioni. Di conseguenza, Giorgio Furlani ha sempre respinto i tentativi della società turca. L’ex Empoli è un giocatore stimato da Stefano Pioli e da tutti a Milanello, oggi è anche un titolare del centrocampo e non c’è intenzione di svenderlo a basso prezzo.

Secondo quanto riferito da Sabah Spor, il Fenerbahce è pronto a formulare un’offerta da 8 milioni per cercare di convincer il Milan. Difficile che possa arrivare il via libera per questa cifra, forse salendo a 10 milioni la società turca potrebbe avere qualche chance di assicurarsi il centrocampista. Senza toccare quella soglia, appare improbabile ogni tipo di discorso con Furlani.

La fonte turca riferisce che comunque Krunic è favorevole al trasferimento a Istanbul, cosa già ribadita da molti in queste settimane. Qualcuno ha anche scritto che il giocatore avrebbe chiesto al Milan di lasciarlo partire, però non risulta alcuna forzatura da parte sua. Pioli ha dichiarato che lo vede concentrato e non distratto dalle notizie di mercato che lo riguardano.

Il Fenerbahce deve impegnarsi un po’ di più per l’ingaggio dell’ex Empoli. Nel frattempo, studia anche delle alternative. Tra queste ci sono Thomas Partey dell’Arsenal e Antoine Makoumbou del Cagliari. Nelle settimane scorse si era parlato pure di Nicolas Dominguez, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e al quale il Bologna ha fatto un’offerta per il rinnovo. L’argentino è stato accostato anche al Milan.