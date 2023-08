Marco Pellegrino al Milan, ormai è fatta: le cifre dell’affare

Il Milan ha ormai chiuso l’ingaggio di Pellegrino: sarà il nono colpo della campagna acquisti estiva rossonera.

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani sono pronti a consegnare a Stefano Pioli il nono rinforzo di questa sessione di calciomercato. Si tratta di Marco Pellegrino.

Il 21enne difensore argentino, che da diversi giorni ha detto sì al trasferimento, vestirà la maglia del Milan nella stagione 2023/2024. Dopo il fallito assalto a Konstantinos Koulierakis del Paok Salonicco, valutato 12 milioni di euro (bonus compresi), c’è stata la virata sul giovane gioiello dell’Atletico Platense.

Calciomercato Milan, preso Marco Pellegrino: tutti i dettagli

Sebastian Ordonez, presidente del club sudamericano, è anche venuto a Milano per incontrare la dirigenza rossonera e chiudere l’operazione. Stando a quando riferito dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, l’accordo totale è stato trovato. Il Milan verserà all’Atletico Platense 3 milioni di euro e garantirà anche una percentuale sulla futura rivendita di Pellegrino.

Marco Pellegrino al Milan: el acuerdo entre las partes está sellado. El plan era que los clubes cerrasen la operación durante el fin de semana. Totalmente confirmado. El Milan pagará alrededor de los 3M€ más un % sobre la futura venta. https://t.co/GD9vU5qCZj — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 20, 2023

Gianluca Di Marzio di Sky Sport spiega che, oltre ai 3 milioni, dovrebbero esserci anche dei bonus che farebbero salire la cifra incassata dal club argentino. Stando alle sue informazioni, la fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore. In ogni caso, l’operazione è praticamente fatta e presto il giocatore volerà in Italia per visite mediche e firme.

Pellegrino era finito anche nel mirino della Sampdoria, che si era fatta avanti con un’offerta concreta nei giorni scorsi. Il difensore preferisce il Milan e, in generale, la Serie A alla Serie B. Una volta che i rossoneri hanno avviato la trattativa, lui ha messo da parte ogni altra opzione presente per il suo futuro. Alla fine la sua volontà è stata premiata e a giorni potrà cominciare la sua nuova avventura in Italia.

Sarà interessante vedere quanto tempo ci metterà il ragazzo per adattarsi alla nuova realtà. Viene da un campionato e da un Paese molto diverso, quindi un po’ di tempo sarà necessario. Speriamo che al più presto possa conquistare la fiducia di Pioli.