Milan, Colombo al Monza: Palladino allo scoperto

Le dichiarazioni del tecnico del Monza su Lorenzo Colombo non lasciano davvero dubbi. Il futuro del centravanti rossonero può essere in Brianza

Venerdì pomeriggio Beppe Riso è stato a Casa Milan per un summit con la dirigenza rossonera. L’incontro, documentato da MilanLive.it, è durato circa un’ora e mezza.

Piatto principale della discussione, Lorenzo Colombo. L’attaccante italiano è pronto a rinnovare il proprio contratto con i rossoneri, ma allo stesso tempo può cambiare aria. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma in caso il Milan riuscisse a mettere le mani su un nuovo centravanti, l’ex Lecce farebbe le valigie, ancora una volta, per giocare con continuità.

Il Diavolo non ha alcuna intenzione di perdere il controllo su Colombo, sul quale crede davvero tantissimo, ma una nuova esperienza in Serie A non può che fargli bene. Dopo l’avventura in Salento, Colombo potrebbe trasferirsi al Monza. I brianzoli hanno di fatto superato la concorrenza di Genoa e Cagliari e sono pronti a mettere sul giocatore.

Serve, ovviamente, come detto, il via libera da parte del Milan, ma Galliani ha prenotato il centravanti scuola Milan, anche grazie agli ottimi rapporti con il suo agente, che ieri sera era a Milano, per assistere da vicino a Inter-Monza. Per il noto procuratore saranno giorni intensi, anche perché un trasferimento di Colombo in Brianza spingerebbe ancor di più fuori Petagna, altro suo assistito. L’avventura in biancorosso dell’ex Napoli appare terminata e Riso è alla ricerca di una sistemazione. Si è parlato di Bologna, ma non sono da escludere le piste Cagliari e Genoa.

Milan, Colombo al Monza: Palladino e Galliani allo scoperto

Nel frattempo, ieri sera, dopo la sfida di San Siro, in cui il Monza è stato battuto, per 2 a 0, per via di una doppietta di Lautaro Martinez, sono arrivate le parole di Palladino.

Il tecnico dei brianzoli non si è nascosto, elogiando pubblicamente Lorenzo Colombo. Parole che lasciano pensare il centravanti sia davvero vicino al Monza: “Mi piace tantissimo, ha grandi potenzialità – afferma ai microfoni di Sky Sport -. Ha caratteristiche che a noi potrebbero servire. Ci piace davvero molto“.

Dichiarazioni chiare, arrivate dopo quelle di Galliani, che aveva parlato chiaramente: “Non è che lo vogliamo perché è nato a Vimercate, però abbiamo un amministratore delegato (che sarei io) nato a Monza, il capitano Pessina nato a Monza. Berlusconi teneva molto al senso d’appartenenza. Colombo è un buon giocatore e che sia nato a Vimercate è meglio”.