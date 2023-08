Milan, colpo Pellegrino: “Un piccolo Samuel”

I rossoneri potrebbero presto mettere le mani su Marco Pellegrino. Il difensore italo-argentino è il prescelto per rafforzare il pacchetto arretrato di Stefano Pioli

Il Milan si prepara a piazzare il nono colpo di questa campagna acquisti infinita. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono a lavoro per chiudere agosto nel miglior modo possibile.

Così si sta avvicinando a piccoli passi al Diavolo, Marco Pellegrino. E’ lui il prescelto per rafforzare il pacchetto difensivo a disposizione di Stefano Pioli. Dopo la partenza di Matteo Gabbia, il Milan ha deciso di andare a caccia di un giovane centrale da far crescere alle spalle dei titolari, con la speranza che possa ripetere il percorso di Malick Thiaw, diventato titolare al termine della stagione scorsa e oggi inamovibile.

Marco Pellegrino, centrale mancino con passaporto italiano, è dunque il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera, che sta trattando con il suo club, il Platense per chiudere l’affare. Il presidente degli argentini è in Italia, un segnale più che chiaro di come l’affare sia davvero in dirittura d’arrivo.

Nelle scorse ore, il Platense ha giocato contro il Boca Juniors e il giovane difensore non si è seduto nemmeno in panchina, nonostante fosse stato convocato. La fumata bianca per il suo passaggio al Milan è davvero vicina, ma servono ancora gli ultimi accordi tra i due club.

Milan, Palermo scommette su Pellegrino: “Può dare molto di più”

Nel frattempo, in Argentina, ha parlato Martin Palermo. Il tecnico del Platense si espresso su Marco Pellegrino, usando parole importanti e scomodando un grande ex difensore dell’Argentina:

“Pellegrino? E’ una soddisfazione avergli dato la possibilità di giocare – afferma l’ex attaccante del Boca in conferenza stampa -. Ha disputato 17 partite, niente di più, ha potenziale, un Samuel in piccolo. Se è il suo turno di fare il salto in Europa… è un ragazzo che può dare dare ancora molto di più”.

Pellegrino, dunque, è destinato a crescere ancora tanto. Il suo allenatore, che lo conosce molto bene, non sembra aver dubbi. Se il centrale dovesse ripercorrere solo in parte la carriera di Samuel, il Milan avrebbe messo a segno davvero un super colpo. Sarà chiaramente il tempo a dirlo.