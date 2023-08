Milan, il bomber in volata: arriva il vice Giroud

I rossoneri sono pronti a regalarsi un nuovo centravanti: è corsa a due per il ruolo di vice Olivier Giroud. Il punto della situazione

E’ vigilia di campionato per il Milan. La squadra di Stefano Pioli, domani in serata, affronterà il Bologna per la prima giornata di campionato.

C’è curiosità per vedere i volti nuovi: i rossoneri sono stati abili a muoversi con decisione durante il calciomercato, acquistando ben otto calciatori e molti di questi scenderanno in campo contro i felsinei. Dal primo minuto ci sarà così spazio per Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek a centrocampo, che affiancheranno Rade Krunic. Anche in attacco si prevede un volto nuovo, quello di Cristian Pulisic, pronto a piazzarsi sulla destra, con Olivier Giroud al centro e chiaramente Rafael Leao sulla sinistra.

Ma prima della chiusura del mercato sono pronti ad arrivare altri calciatori. La campagna acquisti del Diavolo, infatti, non è ancora finita. Così ci sarà spazio per un difensore, che verosimilmente sarà Marco Pellegrino, per il quale si sta provando a chiudere con il Platense. Ci sarà spazio anche per un colpo in avanti

Calciomercato Milan, tra Broja ed Ekitike: il punto sul bomber

Anche stamani i giornali in edicola fanno il punto sul calciomercato, sottolineando come la caccia al centravanti stia proseguendo. Arriverà quasi certamente prima un difensore (Marco Pellegrino), ma in avanti la possibilità che si prenda un nuovo attaccante è concreta, pronto a sbarcare a Milano negli ultimi giorni, proprio in volta.

Okafor può fare il vice Giroud, ma si esprime meglio sulla sinistra. Ecco così che restano vive le piste che portano a Broja, del Chelsea, ed Ekitike del Psg. Entrambi i giovani giocatori, possono lasciare le rispettive squadre con l’acquisto di un altro centravanti. Si attendono dunque le mosse degli inglesi e dei francesi per capire se davvero uno dei due potrà vestire il rossonero.

Sullo sfondo resta Taremi, ma difficilmente il Milan deciderà di investire più di 20 milioni di euro per un calciatore che vedrà scadere il proprio contratto fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno 2024. In questi giorni si sono fatti anche i nomi di Jovic e Azmoun, ma al momento non scaldano la dirigenza del Diavolo, che guarda ad altri profili. Chiaramente non sono escluse sorprese, con Moncada sempre pronto a stupire.