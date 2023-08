Milan, Pioli non cambia: scelte fatte per il Bologna

Le ultime sulla formazione con la quale il Milan sfiderà il Bologna, domani sera al Dall’Ara. Pioli non cambia rispetto a quanto mostrato in estate

E’ finalmente Serie A. Il Milan di Stefano Pioli si appresta ad esordire in campionato. Lo farà domani sera a Bologna, contro la squadra di Thiago Motta.

Sarà un Diavolo diverso quello che si presenterà al cospetto dei felsinei. I rossoneri, durante questa calda estate hanno cambiato davvero parecchio, salutando calciatori importanti come Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic e accogliendone tanti altri. Le novità principali saranno chiaramente dalla cintola in su e così sono almeno tre i nuovi arrivati pronti ad esordire dal primo minuto.

Ci saranno chiaramente Tijjani Reijnders, che occuperà il ruolo di mezzala sinistra, e Ruben Loftus-Cheek, che completerà il reparto di centrocampo con Rade Krunic. Il bosniaco nonostante le tanti voci di mercato, che lo vogliono in Turchia, è lì al suo posto, davanti la difesa. Pioli ha scelto lui per sostituire l’infortunato Ismael Bennacer. Sarà dunque 4-3-3, con la difesa che non cambia rispetto al passato.

Davide Calabria è così in corsia di sorpasso, dopo aver recuperato dall’infortunio, ed è pronto a prendersi una maglia da titolare, mettendo in panchina Pierre Kalulu. Al centro non si toccano Malick Thiaw e Fikayo Tomori, con Theo Hernandez terzino sulla corsia sinistra. In porta ovviamente Mike Maignan.

Milan, un solo volto nuovo in avanti: la scelta di Pioli

Sono stati tanti i volti nuovi arrivati in estate per migliorare l’attacco, fin troppo dipendente dalle giocate di Rafael Leao e Olivier Giroud.

Il Milan cerca gol importanti anche sulla destra, così Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno deciso di puntare su Samuel Chukwueze e Cristian Pulisic. Sarà l’americano, protagonista delle amichevoli estive, a giocare titolare, con il nigeriano pronto a subentrare.

Lo farà anche Noah Okafor, che darà il cambio ad uno tra Olivier Giroud e Rafael Leao. Sulla titolarità del portoghese e del francese, infatti, non ci sono dubbi. Saranno loro a completare il tridente offensivo con Pulisic. In panchina ci sarà anche Lorenzo Colombo, pronto a subentrare qualora la partita lo richiedesse.