Pioli a sorpresa sul regista: “Mi sta dando buone risposte”

L’allenatore del Milan ha parlato in conferenza delle varie ipotesi a centrocampo, rilanciando il suo calciatore

Da pochi minuti è andata in scena la conferenza stampa di Stefano Pioli, che ha parlato alla vigilia della gara d’esordio in campionato del suo Milan al Dall’Ara contro il Bologna. Tanti gli spunti di riflessioni offerti dal tecnico.

L’allenatore emiliano ha risposto alle domande dei giornalisti toccando tutti i temi, dalla sfida di domani contro i felsinei al mercato, che è ancora in corso e dal quale si aspetta degli ultimi movimenti. Tra gli argomenti si è poi parlato anche delle situazioni tattiche e tecniche nei vari reparti dei rossoneri, compreso il centrocampo, che dopo gli acquisti estivi è stato di fatto rivoluzionato e cambierà quasi totalmente.

Pioli passerà al 4-3-3 e in quest’ottica la domanda che gli è stata rivolta in conferenza ha riguardato il ruolo del regista e chi lo occuperà durante l’assenza per infortunio di Ismael Bennacer: “Bennacer prosegue la riabilitazione. Lo sentiamo tutte le settimane”. L’algerino, tuttavia, come si sapeva già da tempo, non è pronto per iniziare il campionato e ne avrà ancora per qualche mese. Ecco quindi quali sono le soluzioni che ha in mente il tecnico.

Pioli elogia Adli e lo candida a riserva di Krunic

In questo momento, con Bennacer indisponibile, le chiavi della mediana sono affidate a un altro ex Empoli, ovvero Rade Krunic, che al momento rappresenta la soluzione migliore secondo Pioli in quella zona di campo.

Cìè però un’altra opzione che ha sorpreso più di qualcuno: “Da regista ho provato Krunic, ho parlato con lui e in questo momento preferisce giocare da vertice basso. La sua posizione permette a Loftus-Cheek e Reijnders di essere molto più liberi e pronti ad inserirsi. Come suo vice Adli, che mi sta dando buone risposte”.

Il francese ha fatto vedere evidentemente buone cose nella pre-season in quel ruolo davanti alla difesa e Pioli si è convinto che può essere una soluzione anche al posto del bosniaco. Le alternative infatti lo convincono di meno: “Per caratteristiche lo può fare Reijnders, che dovrebbe però rimanere bloccato e fare meno inserimenti. Molto meno invece Loftus-Cheek e Musah che sono più di inserimento”.