Sassuolo-Atalanta, pazzesco De Ketelaere: goal all’esordio

È entrato a partita in corso cambiando le sorti della gara: goal pazzesco di De Ketelaere che sblocca un match complicato per l’Atalanta.

Torna la Serie A e con essa anche le sorprese. La prima giornata del campionato 2023-24 è iniziata da poco più di 24 ore e già stupisce: l’ex Milan trova così il primo gol in Serie A.

Ritrova il goal Charles De Ketelaere, e lo fa con lo stesso stile e la stessa voglia di quando giocava al Bruges. Increduli i tifosi del Milan, che hanno visto il club rossonero recapitare il centrocampista a Bergamo nel corso del calciomercato estivo. Dopo averlo prelevato proprio dal campionato belga nel 2022 per 35 milioni di euro, il Milan ha concesso il prestito oneroso da pochi milioni all’Atalanta, con diritto di riscatto fissato a 23 milioni.

Il belga è stato un acquisto molto discusso in rossonero, per via delle prestazioni estremamente deludenti nel corso della passata stagione. Sin da subito è stato paragonato per stile di gioco e movenze ad un’icona intramontabile del calcio rossonero: Ricardo Kaká. Tutto ciò ha potuto soltanto nuocere al benessere mentale del giocatore, che ha sicuramente avvertito il peso di un confronto così grande.

All’Atalanta, CDK è pronto a voltare pagina e dimostrare al calcio italiano il suo valore. Già alla prima di campionato ha spiazzato tutti con un goal inaspettato che di fatto ha sbloccato una partita che si stava complicando per la Dea.

De Ketelaere trascina l’Atalanta: gol all’esordio

Entrato al minuto 46′ al posto di Duván Zapata, Charles De Ketelaere ha dimostrato sin da subito un approccio del tutto diverso rispetto alla scorsa stagione. Ad illuminare una partita spenta tra Sassuolo e Atalanta ci ha pensato proprio il belga di proprietà del Milan. La finestra di mercato estiva ha permesso a CDK di aprire una nuova parentesi nel campionato italiano, sotto la guida di mister Gasperini.

In molti vedevano l’allenatore della Dea come l’uomo più adatto a far risaltare giocatori dalle caratteristiche di De Ketelaere e, al momento, sembra essere proprio così. Nel goal di oggi, De Ketelaere ha dimostrato quel potenziale che aveva esternato a sprazzi a San Siro e che tutti attendevano a Milano. E forse era proprio questo il problema: il peso eccessivo di una maglia come quella rossonera e le forti pressioni esterne, non gli hanno permesso di offrire le prestazioni a cui era abituato il Club Brugge.

Il mezzo miracolo di Consigli non basta al minuto 84 per evitare che l’Atalanta passi in vantaggio. Il colpo di testa di De Ketelaere è forte e angolato alla sua sinistra e, anche se il portiere neroverde respinge dalla porta, la goal line technology assegna il primo goal in campionato a Charles, il primo in Serie A. Cross di gran precisione da parte di Ruggeri, De Ketelaere stacca di testa fra Thorstvedt e Toljan e la gira in porta. Dopo oltre 500 giorni, dunque, il centrocampista belga ritrova il goal e mette un piccolo tassello per il riscatto da parte del club bergamasco.