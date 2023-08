Bologna-Milan, Pioli: “Contento per i crampi di Leao, significa che ha dato tutto”

Le parole di Pioli in conferenza stampa dopo Bologna-Milan. Ecco le sue dichiarazioni sulle condizioni di Leao e non solo

Al termine di Bologna–Milan, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match: “Buon approccio sicuramente, avevamo pensato di dividere la partita in 4 tempi. Non era scontato fare bene visti i tanti giocatori nuovi. Il Bologna sta bene in campo, gioca bene. Abbiamo lavorato tanto di squadra”.

Sull’ottimo impatto dei nuovi acquisti: “Sono giocatori intelligenti ma sono giocatori giovani che arrivano da società importanti. Non abbiamo preso ragazzini, ma sono giocatori. I titolari e anche quelli in panchina. Questo favorirà i tempi di adattamento, hanno ancora bisogno di tempo e pronti per giocare nel Milan“.

Sui momenti più difficili della partita: “Anche nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa. Nei tempi di uscita senza palla, capire quando forzare e quando aspettare. Il Bologna ha fatto un paio di imbucate“.

Sui crampi di Leao a fine partita: “Sono contentissimo perché Leao per la prima volta aveva i campi, significa che ha dato tutto“.