Bologna-Milan, i convocati di Pioli: ci sono 4 esclusioni

Pioli ha escluso alcuni giocatori dai convocati per la trasferta a Bologna: un chiaro segnale dell’allenatore del Milan e del club.

Stasera il Milan debutta nella Serie A 2023/2024 e lo fa affrontando il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara. Una partita che può nascondere delle insidie, anche se i rossoneri partono come favoriti per la vittoria.

Stefano Pioli vuole partire con il piede giusto e spera che la squadra riesca sia a praticare un buon calcio sia a conquistare i 3 punti. Ci sono stati tanti cambiamenti durante quest’estate e sono arrivati otto nuovi calciatori a Milanello, un nono è in arrivo (Marco Pellegrino dall’Atletico Platense). Alcuni volti nuovi saranno titolari nella formazione di stasera. Non sarà neppure in panchina Yunus Musah, in quanto squalificato.

Verso Bologna-Milan: Pioli esclude gli esuberi

Nella lista dei convocati per Bologna-Milan non sono presenti neppure quei giocatori che sono stati messi sul mercato. Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Alexis Saelemaekers e Divock Origi sono stati tutti esclusi e non fanno parte del gruppo partito per l’Emilia-Romagna. Assente anche Ismael Bennacer, ma nel suo caso è colpa dell’infortunio che lo terrà fuori ancora per dei mesi.

Nessuna sorpresa, l’idea di Pioli e della società è molto chiara. I quattro giocatori tenuti fuori dall’elenco dei convocati devono cambiare squadra e ne sono consapevoli. Negli ultimi giorni di questa finestra estiva del calciomercato è importante trovare delle soluzioni, non conviene a nessuno che rimangano a Milanello. Vedremo se la settimana appena iniziata sarà quella giusta per nuove cessioni.

Di seguito la formazione che Pioli dovrebbe schierare a Bologna.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Christian Pulisic sono i nuovi acquisti che partiranno dal primo minuto. Pronti a subentrare Samuel Chukwueze e Noah Okafor, giocatori dai quali Pioli si aspetta molto anche a partita in corso.