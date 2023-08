Bologna-Milan, Pioli: “Vogliamo 22 titolari per essere competitivi ovunque”

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Bologna-Milan. Soddisfazione e attesa nelle parole del mister rossonero

Qualche minuto e avrà inizio la prima di campionato di Bologna e Milan. Allo Stadio Dall’Ara le due formazioni si daranno battaglia per i primi tre punti della nuova Serie A. Tanta curiosità per la squadra rossonera, che ha cambiato tanto nel corso di quest’estate. Nove acquisti e modifiche tattiche evidenti come dimostra il modulo (4-3-3) di stasera. Stefano Pioli avrà ancora il compito di dare un assetto preciso alla sua formazione. L’allenatore ha parlato prima della gara toccando diversi temi.

Pioli ha innanzitutto parlato delle sensazioni per la prima di campionato:“C’è sempre l’emozione della prima di campionato. Abbiamo fatto una preparazione per come l’avevamo programmata. Ma è chiaro che tutto parte stasera e vedremo cosa saremo capaci di fare”.

Importante il focus sulle scelte della formazione titolare: “Ho schierato quelli più pronti perché lavoriamo insieme dal 19 luglio. Mentre gli altri (Chukwueze, Musah e Okafor) sono arrivati due settimane fa, ma non credo ci voglia tanto perché questi raggiungano lo stesso livello dei compagni”.

Infine, una riflessione sul mercato e gli obiettivi: “L’idea è quella di avere 22 titolari perché abbiamo tante partite da giocare, e noi vogliamo essere competitivi ovunque. Dobbiamo andare partita per partita ma sono convito che i nuovi insieme ai vecchia stanno già formando un buon gruppo”.