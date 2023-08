Bologna-Milan, Thiaw: “Stiamo bene. Abbiamo una grande squadra”

Malick Thiaw ha parlato prima del fischio d’inizio di Bologna-Milan. Il difensore rossonero ha espresso emozioni e sensazioni per l’esordio nella nuova stagione

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Bologna-Milan, prima di campionato per rossoblu e rossoneri. Tanta curiosità nel vedere in campo il nuovo Diavolo di Stefano Pioli. Tre nuovi acquisti in campo: Loftus-Cheek, Pulisic e Reijnders. Ciò che non cambia è la difesa del Milan, con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez a formare la retroguardia. Prima della gara ha parlato uno di loro, il tedesco Thiaw, grande rivelazione rossonera della scorsa stagione.

Il difensore tedesco ha innanzitutto parlato della sua condizione e quella della squadra: “Io sto bene, la squadra sta bene. Siamo contenti che riparta la stagione: non vediamo l’ora”

E’ un Milan diverso, con tanti nuovi innesti arrivati dal mercato. Un fatto molto positivo secondo Thiaw: “Tanti nuovi giocatori sono arrivati, molti sono andati via. Ma credo che abbiamo avuto molto tempo per conoscerci: non siamo sempre stati perfetti ma abbiamo avuto una buona pre stagione. Abbiamo una grande squadra e possiamo lottare per le posizioni più alte della classifica”.

Infine, un pensiero sulla Serie A e sulla sua competitività: “In Italia è sempre difficile. Sappiamo che il Bologna è forte ma siamo forti anche noi: dobbiamo concentraci su noi stessi e fare del nostro meglio”.