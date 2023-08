Calafiori in Serie A: accordo e niente Milan

Il terzino, seguito con insistenza dal Milan, è pronto a sbarcare in Italia, ma non vestirà la maglia rossonera. Ecco dove giocherà

Non sarà Calafiori il terzino incaricato a ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez. Il giocatore, che sembrava il favorito a raccogliere l’eredità di Fode Ballo-Touré, è ad un passo dall’approdo in Serie A, ma in un’altra squadra.

Come riporta Orazio Accomando, giornalista di DAZN, sul proprio profilo Twitter, Calafiori è vicino al Bologna, che è pronto a mettere a segno un doppio colpo importante. Oltre al terzino, infatti, i rossoblu, prossimi avversari del Milan in campionato, starebbero per chiudere anche Karlsson, esterno sinistro dell’AZ Alkmaar. Operazioni, entrambe, date in chiusura.

Vedere un nuovo terzino mancino al Milan adesso è sempre più complicato. I nomi in cima alla lista di Moncada e Furlani erano quelli di Calafiori e Pellegrini. Il terzino italiano si è da poco trasferito alla Lazio ed è dunque fuori dal mercato. La situazione Fode Ballo-Touré non si è ancora sbloccata ed inevitabilmente ha impedito l’affondo per un nuovo terzino.

Milan, Ballo-Toure blocca tutto: il punto sulla sinistra

Il franco-senegalese sembrava poter essere tra i primi a lasciare il Milan, ma nonostante le diverse proposte sul tavolo del Diavolo, l’addio non si è ancora concretizzato.

L’ex Monaco è stato cercato dal Nizza, dal Fulham e dallo stesso Bologna. Negli ultimi giorni, poi, sembrava davvero tutto fatto con il Werder Brema, ma anche in questo caso la fumata bianca non è arrivata. Oggi Ballo-Touré e ai margini del progetto di Stefano Pioli, che non lo ha mai utilizzato durante questa estate.

A far rifiatare Theo Hernandez ci ha così pensato Alessandro Florenzi, oltre che il giovane Davide Bartesaghi. Al momento appare davvero complicato che possano esserci nuove soluzioni. Non è da escludere inoltre, che sulla sinistra possa esserci spazio per il prossimo acquisto Marco Pellegrino, che in passato ha giocato anche come esterno di difesa. Se non dovesse arrivare nessuno dal mercato, toccherà chiaramente a Pioli trovare la migliore soluzione.