Cardinale al Dall’Ara per Bologna-Milan: “Non potevo mancare. Vogliamo vincere”

Come appreso dalla nostra redazione, Gerry Cardinale è presente stasera a Bologna per la prima di campionato del Milan. Messaggio entusiasmante prima del fischio d’inizio quello del patron rossonero

Quasi tutto pronto per la prima di campionato del Milan della nuova stagione. I rossoneri sono già arrivati allo Stadio Dall’Ara di Bologna per la sfida ai rossoblu di Thiago Motta. Una gara che si preannuncia subito avvincente. Il Diavolo deve dimostrare di essersi rinforzato, di essere una squadra di un livello superiore rispetto allo scorso anno. C’è tanta curiosità di vedere in campo la formazione rossonera col nuovo assetto.

Per l’importante occasione, è sbarcato in Italia anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird nonché del club rossonero. Il proprietario italo americano è presente al Dall’Ara per la sfida di stasera. Prima dell’inizio della gara ha voluto mandare un messaggio bellissimo al mondo Milan.

Cardinale: “Vogliamo vincere a lungo, non una sola volta”

Di seguito le parole di Cardinale:

“Non volevo mancare di essere qui per un inizio di stagione che si prospetta più che mai sfidante, sia in Italia che in Europa. Come più volte sottolineato, il nostro obiettivo è di continuare a migliorare per vincere, sia in Serie A che nel palcoscenico mondiale. Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci. E, nello scenario attuale, la nostra capacità di realizzare con successo una evoluzione positiva, dentro e fuori dal campo, potrà concretizzarsi solo attraverso una gestione finanziaria accorta e sofisticata.

Non fraintendiamo però. Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere “in modo intelligente”, perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta. Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile. Questa che inizia sarà una stagione lunga e impegnativa, ma sono certo che i nostri ragazzi, sotto la guida di Mister Pioli, la affronteranno con una passione degna della storia di questo glorioso club.

Abbiamo tanti volti nuovi a cui siamo entusiasti di dare il benvenuto a Milanello. Per parte nostra, accompagneremo e sosterremo il nostro team in ogni momento di questo nuovo viaggio con forte impegno e con una passione pari a quella che loro metteranno in campo, sostenuti dallo straordinario supporto che immancabilmente ricevono fuori dal campo. Quindi stasera, più che mai, lasciatemi dire: Forza Milan, sempre!”