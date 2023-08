Giroud: “Felice per Pulisic. Abbiamo fatto vedere che ci siamo anche noi”

Il centravanti francese, autore del gol del vantaggio, ha parlato al termine della partita ai microfoni di DAZN

Il Milan comincia con il piede giusto la nuova stagione e guadagna subito i primi tre punti nella trasferta sul campo del Bologna di Thiago Motta. I rossoneri si impongono per 0-2 archiviando la pratica già nel primo tempo e gestendo poi il vantaggio.

Uno dei grandi protagonisti della serata del Dall’Ara è stato il solito Olivier Giroud, autore di un gol e di un assist. Il 36enne è ripartito da dove aveva finito e ha subito dimostrato di esser pronto a guidare l’attacco del Diavolo anche quest’anno. Il centravanti francese ha parlato a bordocampo ai microfoni di Dazn a fine gara: “Sicuramente siamo molto felici della nostra prestazione. Abbiamo iniziato bene la partita e eravamo efficaci davanti alla porta. Dopo sullo 0-2 potevamo gestire un po’ di più la partita ma non era facile”.

L’ex Chelsea si è detto soddisfatto anche dei nuovi arrivati e ha chiarito la dedica del gol: “Io sono ancora più felice per Christian (Pulisic) che ha fatto gol. Lo conosco molto bene, abbiamo giocato in passato sempre con un buon feeling. Siamo molto felici anche per Loftus e Reijnders: anche loro si sono integrati bene. Il gol? Lo dedico alla mia famiglia e a tutti tifosi milanisti”.

Giroud ha poi sottolineato quanto fosse importante vincere subito, confermando di essere già pronti per dare battaglia alle altre squadre: “Sappiamo l’importanza di cominciare bene la stagione e questa è stata una buona risposta, ma il campionato sarà molto lungo. Volevamo far vedere che siamo quasi pronti“.