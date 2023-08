Le pagelle di Bologna-Milan 0-2: Giroud intramontabile, Pulisic superiore. Male Calabria e Leao

Le pagelle di Bologna-Milan, il posticipo della 1a giornata di Serie A 2023-2024. I rossoneri portano a casa i primi tre punti della stagione

Succede tutto nel primo tempo: Giroud e Pulisic indirizzano il risultato del match nei primi venti minuti di partita. Leao in difficoltà fisica, Reijnders si conferma fra i migliori. Debutto nel secondo tempo per Chukwueze e Okafor.

Inizia benissimo il campionato (nonostante una traversa di Lykogiannis dopo 20 secondi di partita) del Milan con due gol nei primi 20′. Il primo porta la firma del solito Olivier Giroud, che risponde così all’insistenza dei tifosi per l’acquisto di un nuovo centravanti. L’attaccante francese firma anche un assist, se così possiamo chiamarlo, per la seconda rete: la firma è di Christian Pulisic, che segna un gol capolavoro con un destro in diagonale dal limite dell’area.

Nel secondo tempo il Milan si abbassa un po’ e concede campo al Bologna. Che gioca di più la palla ma costruisce poche palle gol. La più clamorosa capita sul destro di Aebischer, che si ritrova a tu per tu con Maignan ma non riesce a metterla in porta. Ndoye crea un pericolo a sinistra ma la palla si stampa sul palo esterno. Al 75′ il debutto di Okafor e Chukwueze ma il risultato resta 2-0 al 90′. Il Milan risponde quindi alle altre big e porta a casa tre punti importanti da una trasferta insidiosa come quella di Bologna.

Bologna-Milan, le pagelle

MAIGNAN 6,5 – Intervento fondamentale a metà del secondo tempo su Aebischer.

CALABRIA 5 – Dal suo lato arrivano sempre i pericoli maggiori: prima Lykogiannis, poi Ferguson, dopo Ndoye. (Dal 72′ KALULU SV).

THIAW 6,5 – Prestazione senza sbavature per il difensore tedesco, attento e preciso in tutti gli interventi. (Dall’86’ KJAER SV).

TOMORI 6 – Un solo errore nel primo tempo in impostazione: stava costando carissimo.

THEO HERNANDEZ 6,5 – Un primo tempo alla Theo vero, di corsa e qualità. Cala nella ripresa, sia per motivi fisici che tattici.

REIJNDERS 6,5 – Si presenta in Serie A con un assist e tante cose fatte bene. E si conferma quindi uno dei migliori.

KRUNIC 6 – Come Tomori: un solo errore, e poteva costare molto caro. Ma la prestazione è da solito Krunic, quindi sufficiente. Va bene così.

LOFTUS-CHEEK 6 – La stazza è importante e per questo richiederà un po’ di tempo per entrare definitivamente in condizione. (Dal 72′ POBEGA SV).

PULISIC 7,5 – E se Reijnders si è presentato alla grande, Pulisic ha fatto addirittura meglio. Un gol fantastico e giocate da top player. Biglietto da visita imbucato e messaggio chiaro, a Pioli e a Chukwueze: fare a meno di lui sarà mooolto complicato. (Dal 72′ CHUKWUEZE SV).

GIROUD 7 – I tifosi chiedono a gran voce un nuovo attaccante e lui risponde confermandosi sempre più indispensabile. Il gol che sblocca la partita, la sponda per il gol di Pulisic, i rientri in difesa per coprire gli spazi lasciati da Leao. A 37 anni. (Dal 72′ OKAFOR SV).

LEAO 5 – Serata difficile per il nuovo 10, contenuto bene da Posch e in difficoltà fisica già a metà del primo tempo. Forse non era abituato a vedere la sua squadra cercare così spesso anche l’altra fascia in fase offensiva. L’unica grande giocata, da vero Leao, arriva al 90′, ma il suo sinistro in diagonale finisce sul palo.

Il tabellino di Bologna-Milan

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannīs; Aebischer, Domínguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. A disp.: Bagnolini, Ravaglia; Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Sosa; El Azzouzi, Fabbian, Urbanski; Orsolini, van Hooijdonk. All.: Motta.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kalulu, Kjær; Adli, Pobega, Romero, Zeroli; Chukwueze, Colombo, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Marcatori: 11′ Giroud, 21′ Pulisic

Ammoniti: Aebischer (B), Theo Hernandez, Krunic, Zikrzee (B)