Marco Pellegrino è a Milano: domani le visite mediche

Marco Pellegrino è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan: è sbarcato in Italia dall’Argentina, motivato per questa avventura.

Il Milan a breve ufficializzerà il nono colpo della sua campagna acquisti. Si tratta di Marco Pellegrino, 21enne difensore che arriva dall’Atletico Platense per circa 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Poco fa Pellegrino è arrivato a Milano, domani svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi cinque anni. I tifosi sono curiosi di conoscerlo, anche al ragazzo bisognerà dare un po’ di tempo per adattarsi in un ambiente completamente diverso da quello a cui era abituato.