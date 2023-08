Milan, il tempo stringe: la decisione sull’attaccante

Il punto sul centravanti a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Ecco chi può essere il vice Giroud della stagione. Le ultime

Il calciomercato del Milan non si ferma. Le prossime ore saranno quelle dello sbarco in Italia di Marco Pellegrino. Il difensore argentino, con passaporto italiano, domani svolgerà le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2028.



L’ormai ex giocatore del Platense rappresenta il nono colpo di questa lunga e calda estate, ma il calciomercato del Milan non è ancora terminato. Ci sono diversi esuberi da piazzare, ma anche una rosa da puntellare, magari con l’acquisto di un vice Theo Hernandez e di un attaccante che possa affiancare Olivier Giroud.

La situazione più complicata appare proprio quella legata al centravanti, dove non ci sono grosse novità rispetto alle settimane scorse. In questi giorni si è parlato tanto di nuovi possibilità, come quelle legate ad Azmoun e Fulkrug, ma le due pista non trovano conferme.

Sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani continuano, invece, ad esserci i nomi di Armando Broja e Hugo Ekitike, ma al momento né il Chelsea né il Psg appaiono disposte a concedere in prestito i loro giocatori. Se non dovessero esserci novità nei prossimi giorni, come sottolinea Tuttosport, in edicola stamani, non è da escludere che alla fine Lorenzo Colombo rimanga in rossonero.

Il giovane attaccante è vicino a rinnovare il proprio contratto con il Diavolo, ma sullo sfondo c’è il Monza, pronto a prenderlo in prestito qualora il Milan riuscisse a mettere le mani su un nuovo centravanti. Palladino, che ne ha parlato in maniera entusiasta nel post gara contro l’Inter, lo aspetta a braccia aperte.

Milan, Origi ancora bloccato: così l’attacco a Bologna

I prossimi giorni serviranno anche per capire cosa ne sarà di Divock Origi. Il belga, un po’ come Saelemaekers, Caldara e Ballo-Toure, è ai margini del progetto rossonero, ma in questo momento non c’è alcuna trattativa davvero calda.

Ieri dall’Inghilterra è arrivata notizia di un interessamento da parte dello Sheffield United, che sarebbe pronto a prenderlo in prestito. Sullo sfondo resta la possibilità di uno sbarco in Arabia Saudita, ma sarà Origi a scegliere il suo futuro.

Al momento, così, la situazione in attacco al Milan non cambia e stasera contro il Bologna sarà ancora una volta Olivier Giroud a giocare titolare, completando il reparto offensivo con Rafael Leao e Cristian Pulisic. Pronto a subentrare, oltre a Colombo, c’è inoltre Noah Okafor, che può giocare sia come esterno di sinistra, che come punta.