Milan-Juve, clamoroso scambio: Kean rossonero

Prende piede un’ipotesi di mercato inaspettata per uno scambio di prestiti con i bianconeri: si tratta di una soluzione alternativa

Il mercato è giunto nei suoi momenti finali e, come al solito, c’è da aspettarsi qualche colpo di coda da parte dei club, che stanno provando a far quadrare tutto e a concludere gli ultimi affari per completare le rose.

Il campionato è già iniziato ma ci sono ancora dieci giorni di tempo per chiudere le ultime trattative e in questa fase finale solitamente accade sempre qualcosa di inaspettato. Anche il Milan è ancora nel pieno dei lavori, nonostante i tanti colpi messi già a segno nelle scorse settimane. Il Diavolo sta cercando di puntellare la squadra con gli ultimi innesti che possano essere funzionali, per dare a Pioli ulteriori alternative.

Il difensore Marco Pellegrini è ormai in chiusura per completare il reparto offensivo, con l’argentino che a breve diventerà un calciatore dei rossoneri, ma potrebbe non essere finita qui. Con l’eventuale cessione di Divock Origi infatti si cerca un attaccante di peso in grado di rappresentare un’alternativa a Giroud con caratteristiche simili, e allo stesso tempo si lavora per far uscire altri elementi che sono in esubero.

Kean per Saelemakeres, ma è un piano B

La convergenza di queste due necessità ha portato ad una idea improvvisa, resa nota da Sportmediaset, nel consueto appuntamento che va in onda su Italia Uno. La notizia è che ha preso piede l’idea di un clamoroso scambio con la Juventus.

Come riferito dal notiziario, infatti, si è fatta avanti l’ipotesi di uno scambio di prestiti fra Alexis Saelemakers e Moise Kean, con il belga in bianconero e l’azzurro in rossonero. Si tratta però solamente di un piano B, nel caso in cui il Milan non riuscisse ad arrivare ad Armando Broja, blocca al momento dal Chelsea, e laddove la Juventus non riuscisse a chiudere per Domenico Berardi, tolto dal mercato dal Sassuolo.

Con questa mossa entrambi i club andrebbero a risolvere il problema nel ruolo in cui cercano il rinforzo. Il Diavolo troverebbe il centravanti di riserva assicurandosi un giocatore fisico e dinamico, mentre la Vecchia Signora porterebbe a Torino un esterno duttile, in grado di giocare sia da esterno d’attacco in un 4-3-3 che come quinto di centrocampo nel 3-5-2, pista vagliata nelle settimane scorse dal tecnico Massimiliano Allegri.