Milan, svolta a sinistra: ecco il vice Theo Hernandez

Il Milan ha preso una decisione in merito al terzino sinistro chiamato a svolgere il ruolo di vice Theo Hernandez. La situazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato

Non si ferma il calciomercato del Milan. In serata i rossoneri accoglieranno il nono colpo, Marco Pellegrino. Sarà il difensore argentino, con passaporto italiano, a completare il pacchetto dei centrali a disposizioni di Stefano Pioli.



Un’operazione a sorpresa, che regalerà al tecnico di Parma un’alternativa in più dopo la partenza di Matteo Gabbia. Non sarà chiaramente un titolare, ma dalle parti di Casa Milan si augurano che possa seguire lo stesso percorso di Malick Thiaw. In difesa però si tiene monitorata anche un’altra situazione, quella legata al terzino sinistro.

Il titolare, inamovibile, è chiaramente Theo Hernandez, ma ancora non è chiaro, a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo chi sarà il suo vice. Fode Ballo-Touré è finito ai margini del progetto di Stefano Pioli. La sua uscita appariva davvero imminente: prima il Bologna, poi il Nizza e il Fulham, tutte squadre interessate ad acquistarlo, ma il terzino è ancora a Milanello. Con il Werder Brema, infine, sembrava, davvero tutto fatto, per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, ma Touré – come scrive Tuttosport, continua a tentennare. Un suo addio non è ancora da escludere, ma il tempo stringe.

Milan, ecco il dopo Toure: la decisione del Diavolo

Il nome caldo per occupare il ruolo di vice Theo Hernandez, in caso di partenza di Fode Ballo-Toure continua ad essere quello di Calafiori del Basilea, anche se l’estate ha fatto emergere le qualità del giovanissimo Davide Bartesaghi.

Pioli è intenzionato a prendere in considerazione il classe 2005, sapendo, però, di poter disporre anche di Alessandro Florenzi. Se l’ex Roma sta bene fisicamente può giocare anche a sinistra. Lo ha dimostrato nella stagione dello Scudetto, quando ha spesso sostituito Theo Hernandez, vincendo la concorrenza di Ballo-Toure.