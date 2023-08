@ML – Bologna-Milan, crampi per Leao a fine partita

L’attaccante portoghese è uscito dal campo zoppicando a fine match ma non è niente di grave

Buona la prima per il Milan che si impone al Dall’Ara battendo il Bologna per 0-2 grazie alle reti di Olivier Giroud e Christian Pulisic, con entrambe le reti messe a segno nel primo tempo e il risultato archiviato.

Nel secondo tempo i rossoneri abbassano un po’ i ritmi e il baricentro e i padroni di casa provano a riaprire la gara, ma senza riuscirci, nonostante qualche occasione importante e ben due legni colpiti. La squadra di Pioli comincia quindi nel migliore dei modi la Serie A 2023-24 e si prende anche un’importante iniezione di fiducia in vista delle prossime partite.

Non ha inciso in particolar modo Rafael Leao in questo debutto stagionale, ma la sua prova è stata comunque più che sufficiente e con un paio di spunti interessanti, soprattutto quello in cui ha colpito il palo. Subito dopo il fischio finale del direttore di gara, l’attaccante ha calciato il pallone in aria e poi ha accusato un dolore alla gamba, uscendo un po’ malconcio.

Non si tratta però di nulla di grave per il classe 1999. Solo crampi per lui, comprensibili dato che siamo all’inizio della stagione e la condizione può non essere ancora al top. Nessun problema quindi per Leao.