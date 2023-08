@ML – Il Milan non è rientrato negli spogliatoi all’intervallo: il motivo

Nell’intervallo di Bologna-Milan la squadra rossonera non è rientrata nello spogliatoio: c’è un problema tecnico allo stadio.

La squadra di Stefano Pioli ha chiuso la prima frazione di gioco sul risultato di 2-0. Una buona prestazione quella al Renato Dall’Ara. Gol realizzati da Olivier Giroud e Christian Pulisic.

Quando l’arbitro Luca Pairetto ha fischiato la fine del primo tempo, il Milan non è rientrato negli spogliatoi. Infatti, come raccolto da MilanLive e confermato da DAZN, a Bologna c’è un problema all’aria condizionata dello spogliatoio. Per questo, Pioli e i suoi ragazzi hanno trascorso l’intervallo a bordo campo, una cosa inusuale.