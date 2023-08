Adesso è ufficiale: la scelta di Cardinale su Moncada

L’ex capo scout della società rossonera adesso diventa ufficialmente capo dell’area sportiva del club

Il Milan è partito molto bene all’esordio stagionale vincendo per 0-2 sul campo del Bologna e guadagnando i primi tre punti in campionato. La squadra di Stefano Pioli ha fatto vedere cose buone, ma c’è sicuramente da migliorare ancora qualcosa.

I nuovi acquisti hanno decisamente convinto: un assist per Reijnders e un gol per Pulisic. A conferma della bontà della campagna acquisti effettuata dalla dirigenza del Diavolo, che ha portato ottimi giocatori e con le giuste tempistiche, dando la possibilità a mister Pioli di inserirli bene nei meccanismi di gioco e di schierarli titolari già nella partita del debutto, con ottimi risultati.

Un lavoro estremamente positivo, dunque, quello fatto da Giorgio Furlani e da Geoffery Moncada, la nuova squadra di mercato dopo l’addio di Paolo Maldini e di Ricky Massara. I dirigenti hanno saputo muoversi bene e per tempo, anche se sarà il tempo a giudicare il loro operato. Nel frattempo, comunque, la proprietà è rimasta soddisfatta di quanto fatto e Gerry Cardinale ha preso una decisione.

Moncada capo dell’area sportiva del club

Il proprietario del club rossonero ha seguito da vicino le vicende della squadra negli ultimi mesi e in estate ha optato per una piccola rivoluzione dell’organigramma, e adesso vuole insistere sui suoi nuovi uomini di fiducia.

Adesso infatti è arrivata anche l’ufficialità per quanto riguarda la nomina di Moncada come capo dell’area sportiva del Milan. A darne evidenza è la camera di commercio dove, con iscrizione data 17 agosto 2023, è stata registrata la procura che il club ha conferito al dirigente. Il 37enne di Saint Tropez diventa quindi il referente di ogni direttore sportivo, direttore tecnico o capo allenatore e avrà quindi voce in capitolo su ogni operazione sportiva della società.

L’ex capo scout quindi passa ora al di sopra degli altri dirigenti e dovrà gestire ogni altro progetto che gli affiderà la società. La procura rilasciata a Moncada segue quella rilasciata ad Antonio D’Ottavio come Direttore Sportivo, nominato il 5 luglio 2023. Un cambio importante quindi nell’organigramma della società rossonera, che pone le basi per il futuro su persone di fiducia di Cardinale, che hanno dimostrato già ottime cose nel recente passato.