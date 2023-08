Calciomercato Milan, attaccante low cost: può arrivare per 2,5 milioni

Affare a basso prezzo per il Milan, che potrebbe comprare un nuovo rinforzo senza intaccare troppo il bilancio: la trattativa decollerà?

La società rossonera sta lavorando intensamente per completare le ultime operazioni in entrata e in uscita di questo calciomercato estivo. Stefano Pioli spera che gli esuberi vengano tutti ceduti, così da lasciare spazio a nuovi innesti utili al suo progetto tecnico.

All’allenatore emiliano farebbe comodo un nuovo attaccante, uno capace di alternarsi con Olivier Giroud senza far rimpiangere troppo il francese. I bomber forti costano e il Milan al momento non ha le risorse per fare un grande investimento, quindi è alla ricerca di occasioni in prestito o comunque a basso prezzo. Se dovesse essere ceduto Divock Origi, sarebbe meglio anche per liberare spazio sul monte stipendi.

Calciomercato Milan, nuovo centravanti dalla Serie A?

Origi è completamente fuori dai piani di Pioli, rischia di passare mesi in tribuna se non dovesse accettare nessuna offerta. Il Milan spera che alla fine l’ex Liverpool dica di sì a una delle proposte arrivate. Oltre a lui, può partire anche Lorenzo Colombo, ma con la formula del prestito: nel suo caso l’obiettivo è semplicemente quello di andare in una squadra che gli permetta di giocare con maggiore continuità, così da poter rientrare a Milanello più pronto.

Negli ultimi tempi si è parlato di nomi come Armando Broja del Chelsea, Hugo Ekitike del PSG e Moise Kean della Juventus, ma per nessuno di loro c’è stata l’apertura al prestito con diritto di riscatto. La dirigenza rossonera sta valutando altri profili e oggi il Corriere dello Sport rilancia Luka Jovic come opzione per l’attacco.

Il quotidiano sportivo romano spiega che quella di ieri è stata una giornata importante per approfondire i costi dell’operazione: 2,5 milioni di euro per il cartellino alla Fiorentina e contratto di 2 anni (o 1+1) per il serbo. La trattativa può essere agevolata dall’agente Fali Ramadani, che ha ottimi rapporti con il Milan. Con lui il Diavolo ha condotto in porto gli affari legati agli arrivi di Luka Romero e Christian Pulisic.

Jovic ha un contratto con la Fiorentina che scade a giugno 2024 e che prevede un’opzione per altre due stagioni. L’accordo con il Real Madrid prevedeva che il club viola versasse ai blancos il 50% della futura rivendita dell’attaccante, il cui prezzo è contenuto inevitabilmente. Vedremo se il Milan deciderà di scommettere su di lui, che nella prima stagione a Firenze ha realizzato 13 gol e 5 assist in 50 partite totali.