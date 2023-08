Cassano attacca Cardinale: “Ha fatto una merd**a con Maldini”

Il duro messaggio di Antonio Cassano a Gerry Cardinale. Il numero uno di RedBird finisce nel mirino dell’ex attaccante per i licenziamenti di Maldini e Massara

Torna la BoboTv e i pensieri alquanto discutibili di Antonio Cassano. Gli interventi dell’ex attaccante del Bari anche stavolta non sono passati inosservati.

Nell’ultima puntata, l’opinionista, ha fatto il suo pronostico sulle quattro squadre che entreranno in Champions League il prossimo anno, escludendo il Milan ed inserendo Juventus, Inter, Atalanta e Fiorentina. Poi Cassano ha voluto mandare un messaggio al proprietario del Diavolo, Gerry Cardinale. Parole forti quelle dell’ex Inter, che sono destinate a far discutere non poco.

Cassano subito all’attacco: nel mirino Cardinale

Nel mirino è finita la scelta del numero uno di RedBird di mandare via, lo scorso giugno, sia Paolo Maldini e che Frederick Massara, artefici principiali della rinascita del Milan e della conquista dello Scudetto dello scorso anno.

Ieri sera è ricominciato il consueto appuntamento con la Bobo TV del lunedì sera, il programma su Twitch con Vieri, Adani, Ventola e Cassano. Quest’ultimo si è subito reso protagonista con un durissimo commento a quanto accaduto nel mese di giugno, con l’allontamanento di Paolo Maldini. Le parole usate dall’ex Roma sono durissime: “Vorrei dire una cosa al signor Cardinale che ha fatto una merd**a comportandosi così con Maldini e Massara. Deve capire che non sta allenando la Sanmartinese. Deve avere rispetto, perché ovviamente adesso inizia il campionato ma noi non dimentichiamo. Deve avere rispetto per la storia, perché il Milan la storia l’ha fatta con Maldini e il lavoro da dirigente è stato iniziato con lui”.

Cassano ha poi continuato ad attaccare Cardinale perché secondo lui nei confronti di Maldini, e anche di Massara, c’è stata una mancanza di rispetto: “Cardinale viene dall’America e non ha scoperto l’acqua calda, deve avere rispetto, anche se vince la Coppa dei Campioni. Ha mancato di rispetto a una persona tutta di un pezzo che ha fatto la storia del Milan e come dirigente, siccome nessuno gliel’ha regalato, è stato, non bravo, ma fenomenale. Lui e Massara hanno fatto un lavoro eccezionale. Cardinale, lascia stare gli algoritmi e le altre cag**e e abbi rispetto per la gente che ha fatto la storia del Milan”