Clamoroso Milan, non tramonta la pista Lukaku: la situazione

Il centravanti ex Inter può tornare a sorpresa in orbita rossonera nei giorni finali: cosa deve accadere

Stasera il Milan fa il suo esordio in campionato sul campo del Bologna, andando a chiudere la prima giornata. La squadra di Stefano Pioli spera di cominciare con una vittoria per partire con un’importante iniezione di fiducia.

Ci saranno ben tre nuovi acquisti in campo e la speranza è che possano entrare subito bene nei meccanismi. Le aspettative su coloro che sono appena arrivati sono tante e già oggi si avranno alcune indicazioni. Il mercato non è però finito e da domani la dirigenza ripartirà infatti a lavorare per completare gli ultimi movimenti e completare la rosa. Sono in programma le visite mediche di Marco Pellegrino, il giovane difensore che arriva dal Platense.

Non è però finita qui perché ci sono anche le cessioni da chiudere, con Lorenzo Colombo a un passo dal Monza e Divock Origi verso un ritorno in Premier League. Piazzando i due attaccanti, la società rossonera andrà a dare l’assalto a una nuova punta. Gli ultimi profili che sono usciti arrivano dalla Bundesliga e rispondono ai nomi di Serdar Azmoun e Niclas Fullkrug, che è di proprietà del Werder Brema, squadra interessata a Ballo-Touré.

Il belga può tornare di moda negli ultimi giorni di mercato

C’è però un’altra ipotesi molto interessante per l’attacco rossonero, che continua a rimanere viva e che col passare del tempo potrebbe incredibilmente tornare di moda. Stiamo parlando di Romelu Lukaku.

L’ex Inter torna ad essere accostato al Diavolo nell’edizione odierna di Sportmediaset, in onda su Italia Uno. Claudio Raimondi ha spiegato che il centravanti rimane ai margini del progetto del Chelsea ed è sfumata la pista araba, con l’Al Ahly che ha chiuso per Alksandar Mitrovic. Per il belga ci sono diverse ipotesi, tra cui quella di un prestito alla Juventus, ma il Chelsea ad oggi non apre a questa possibilità

L’esperto di mercato afferma che, se nei prossimi giorni l’attaccante belga non dovesse trovare una soluzione e il Milan non avesse ancora trovato una punta, potrebbe clamorosamente tornare in gioco l’idea Lukaku. Al momento non c’è nulla perché l’ingaggio del classe ’93 è fuori dal tetto salariale. Il suo ingaggio con i Blues è di 12 milioni di euro e all’Inter l’anno scorso ne percepiva 8,5, mentre il più pagato dei rossoneri è Leao con 5,5 milioni l’anno.