Milan, Pellegrino day in diretta: iniziano le visite mediche (VIDEO)

E’ la giornata di Marco Pellegrino. Il difensore argentino, con passaporto italiano, oggi diventerà un nuovo giocatore del Milan

Archiviato il match contro il Bologna, il Milan e i suoi tifosi tornano a pensare al calciomercato. Oggi è la giornata di Marco Pellegrino, il nono colpo di questa lunga e calda estate.

9:20 – Pellegrino è appena arrivato alla clinica “La Madonnina” per iniziare le visite mediche. Ecco le immagini del suo arrivo:

🚨 Marco Pellegrino appena arrivato a “La Madonnina” per le visite mediche pic.twitter.com/Ae0OX7S6k4 — MilanLive.it (@MilanLiveIT) August 22, 2023

8:00 – Pellegrino è arrivato nella serata di ieri intorno alle 22:30, proprio mentre stava per finire Bologna-Milan. Ecco le immagini del suo arrivo a Linate:

Il difensore argentino, con passaporto italiano, è sbarcato nella serata di ieri a Milano e presto diventerà un nuovo giocatore di Stefano Pioli. Solito classico iter: visite mediche e idoneità sportiva, prima di recarsi a Casa Milan, in via Aldo Rossi, per mettere nero su bianco. Per l’ormai ex centrale del Platense è pronto un contratto fino al 30 giugno 2028. Il club argentino invece, incasserà una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro più bonus, oltre che una percentuale (il 10%) sulla plusvalenza della futura rivendita.

