Giroud non basta: un altro attaccante per Pioli

Il Milan di Stefano Pioli è ripartito con Olivier Giroud in avanti. I rossoneri hanno vinto contro il Bologna, ma un nuovo acquisto in attacco non è da escludere

“Parlare dei singoli è sbagliato. Quest’anno abbiamo qualche soluzione in più rispetto al passato e sul mercato bisogna fare uscire ancora qualcuno, perché non voglio giocatori scontenti e la società è pronta a cogliere le occasioni che ci saranno. I nuovi arrivati hanno tanta esperienza e l’hanno dimostrato in campo. Sono giocatori forti, che hanno disputato la Champions League e sono pronti per giocare nel Milan“.

Si è espresso così in conferenza stampa Stefano Pioli, dopo il successo del suo Milan contro il Bologna. Il tecnico rossonero rispondeva a chi gli chiedeva di commentare la prova di Olivier Giroud, che ha dimostrato ancora una volta di poter ricoprire il ruolo di puntare centrale in questa squadra. Di fatto, però, il tecnico di Parma non ha chiuso all’arrivo di un nuovo attaccante.

Non è un segreto, d’altronde, che il Milan stia ancora cercando un centravanti da poter affiancare al bomber francese. Noah Okafor può giocare come punta centrale, ma Pioli vorrebbe anche qualcuno con caratteristiche fisiche e tecniche un po’ diverse.

Ecco che sullo sfondo restano i profili di Armando Broja e Hugo Ekitike. Sono i giovani di Chelsea e Psg, i primi nomi sul taccuino di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. L’idea è quella di acquistare uno dei due con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il via libera, serve, però l’acquisto di un nuovo centravanti. E’ più facile, inoltre, pensare che sia il club inglese, in ottimi rapporti con il Milan, ad aprire alla cessione del suo giocatore.

Milan, Colombo pronto a fare le valigie: lo aspetta il Monza

Se il Milan dovesse riuscire a mettere le mani su un nuovo centravanti, Lorenzo Colombo traslocherebbe di qualche km, nella vicina Brianza, non prima di aver firmato il contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2028.

Il Diavolo crede molto nel suo giovane attaccante, ma allo stesso tempo pensa con un’esperienza in prestito possa fargli bene. Palladino, come dimostrano le sue dichiarazioni nel post gara di Inter-Monza, crede fortemente in lui ed è pronto a dargli una maglia da titolare. Ieri nel frattempo, Colombo è rimasto in panchina per tutto il match. Non convocato, chiaramente, invece, Divock Origi, fuori totalmente dal progetto rossonero, per il quale si aspetta solo una sistemazione.