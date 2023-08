L’annuncio ufficiale scuote il Milan: l’assalto continua

Il rossonero può ancora essere ceduto e la nuova offerta arriverà nei prossimi giorni: anche l’allenatore lo chiama

Saranno giorni importanti questi ultimi di agosto per le trattative finali. La sessione sstiva di mercato sta volgendo al termine ma i club devono ancora completare tutti i movimenti e perfezionare le proprie rose.

Anche il Milan è alle prese con le ultime operazioni, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo della dirigenza rossonera è quello di inserire gli ultimi innesti per consegnare a Stefano Pioli la rosa al completo, con tante soluzioni e alternative in tutti i ruoli. Per la difesa intanto è arrivato il giovane Marco Pellegrino a completare il reparto, e poi nel rush finale si studieranno le piste per l’attaccante.

A centrocampo invece i tanti colpi effettuati hanno reso il reparto extra large e serve qualche uscita. In realtà al momento il Milan ha bisogno di tutti gli elementi, anche perché Ismael Bennacer ne avrà ancora un po’ con il suo infortunio. Eppure c’è sempre da tenere d’occhio la questione legata a Rade Krunic, che qualche giorno fa aveva chiesto la cessione, e che negli ultimi giorni potrebbe anche lasciare Milanello.

L’allenatore del Fenerbahce vuole il bosniaco: pronta l’offerta

Si tratterebbe di un paradosso perché al momento Pioli ci punta fortemente e ieri sera a Bologna il bosniaco ha giocato titolare davanti alla difesa, con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati da incursori.

Dalla Turchi però continuano a registrare l’interesse del Fenerbahce per il classe 1993. L’esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu sostiene infatti che nelle prossime ore è attesa una nuova offerta ai rossoneri da parte del club, che spera davvero di abbracciare l’ex Empoli. Ci sarà da capire se da via Aldo Rossi stavolta riterranno congrua la proposta economica, o se rispediranno nuovamente al mittente.

La conferma del forte interesse da parte del club turco per il calciatore rossonero è arrivata dalle parole dello stesso allenatore, Ismail Kartal. Le sue dichiarazioni non hanno lasciato dubbi sulla voglia di far firmare il centrocampista: “Molte non riesci a vedere il lavoro che Krunic fa in mezzo al campo. Quello di cui la nostra squadra ha bisogno è Krunic o un profilo simile al suo”. Nei prossimi giorni ci sarà di sicuro l’assalto del Fenerbahce e vedremo se il Milan deciderà di privarsi di un giocatore che negli ultimi mesi è stato centrale nel progetto.