Milan, retroscena su Tonali: lo aveva richiesto un altro top club

Dall’Inghilterra raccontano la trattativa cominciata prima dell’inizio del mercato e svelano un retroscena sul centrocampista

Mancano ormai appena dieci giorni alla fine del mercato e il Milan ha già fatto un ottimo lavoro in entrata, anche se manca ancora qualcosa per completare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

Due dei colpi più importanti il Diavolo li ha messi a segno dal Chelsea, portando Christian Pulisic e Loftus-Cheek. Oggi The Athletic rivela però alcuni retroscena sulla trattativa, in particolare sul primo. L’esterno d’attacco americana si stava preparando per la Concacaf Nations League quando è venuto a conoscenza dell’interesse del Milan nei suoi confronti, al quale ha subito risposto in maniera affermativa.

Durante la trattativa è andata in scena una videochiamata fra il giocatore e Stefano Pioli, con l’ad Giorgio Furlani a fare da interprete nella traduzione. Al termine di quel colloquio l’ormai ex Chelsea era abbastanza convinto del trasferimento. Il quotidiano inglese spiega anche che l’interesse del Diavolo per Pulisic non è recente e che si era studiata la possibilità di portarlo a Milanello già la scorsa estate.

Il Chelsea aveva offerto anche Casadei

In quell’occasione il proprietario del Chelsea aveva però chiesto Rafael Leao al Milan, con il portoghese appena reduce da una stagione esaltante, nella quale aveva trascinato i rossoneri alla conquista dello Scudetto.

The Athletic riferisce però che a maggio, l’interesse dei Blues si è spostato da Leao a Sandro Tonali, considerato il giocatore ideale per rivoluzionare il centrocampo del club londinese. Oltre a Pulisic e a Loftus-Cheek, il Chelsea aveva proposto al Milan anche il giovane Cesare Casadei, che ha poi fatto molto bene al Mondiale Under 20 e che è andato al Leicester in prestito. Alla fine però, come tutti sanno, Tonali è passato al Newcastle per circa 70 milioni di euro.

Questo non ha comunque impedito al Milan di chiudere l’affare per Pulisic e Loftus-Cheek, forte sempre degli ottimi rapporti con il Chelsea. Alla fine invece il Chelsea ha virato su Moises Caicedo e Romeo Lavia, prelevati negli ultimi giorni rispettivamente dal Brighton e dal Southampton. Dall’Inghilterra raccontano dunque di questa trattativa complessa che poteva andare in porto, complice il gran feeling tra i due club.