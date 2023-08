Milan, Saelemaekers escluso da Pioli: c’è una richiesta dalla Francia

Dalla Ligue 1 sondaggio per uno dei giocatori considerati cedibili da Pioli: il Milan spera che arrivi una buona offerta nelle prossime ore.

Ci sono quattro giocatori in uscita da Milanello e la dirigenza auspica di piazzarli tutti entro il 1° settembre. Stefano Pioli non li ha convocati per la trasferta di campionato a Bologna e questa è una conferma ulteriore del fatto che sono fuori dal progetto.

I nomi sono noti: Mattia Caldara, Fodé Ballo-Touré, Alexis Saelemaekers e Divock Origi. In queste settimane il Milan sta facendo il possibile per piazzarli e la cosa sta risultando più complicata del previsto. Delle richieste non mancano, però tra stipendi e formule dei trasferimenti non si sta riuscendo a chiudere degli accordi. Si spera che i prossimi giorni possano essere quelli giusti per definire tali cessioni.

Calciomercato Milan, Saelemaekers si trasferisce in Ligue 1?

Tra tutti gli esuberi quello più semplice da piazzare dovrebbe essere Saelemaekers, che al Milan è stato anche titolare e che possiede margini di crescita. Il suo ingaggio si aggira attorno al milione di euro netto annuo, quindi non è un ostacolo alla cessione. Può esserlo di più il prezzo del cartellino, valutato oltre 10 milioni dal club rossonero, che preferirebbe un trasferimento a titolo definitivo rispetto a un prestito.

Saelemaekers è stato recentemente accostato al Betis Siviglia, però non ci sono stati sviluppi concreti. I giornalisti Abdellah Boulma e Sacha Tovalieri hanno rivelato che c’è stato un inserimento del Marsiglia, che ha fatto un sondaggio per capire se vi sia la possibilità di prendere Saelemaekers in prestito con diritto di riscatto.

Come detto in precedenza, non è la formula preferita dal Milan, ma il tempo stringe e non è escluso che alla fine ci possa essere un’apertura al prestito, magari oneroso e con riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni. Piuttosto di tenere a Milanello un giocatore non ritenuto utile al progetto e scontento, è meglio trovare una soluzione.

Normale che la società rossonera voglia incassare soldi, però le offerte a titolo definitivo scarseggiano e comunque non vengono messi sul tavolo i soldi richiesti. Saelemaekers non si aspettava di essere messo ai margini della squadra, ma è costretto a valutare nuove opzioni per il suo futuro. Marsiglia non sarebbe male come destinazione, non avrebbe problemi di lingua e troverebbe anche degli ex della Serie A che possono aiutarlo ad inserirsi in gruppo.