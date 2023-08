Tijjani Reijnders, debutto perfetto: la statistica è impressionante

I numeri di Tijjani Reijnders contro il Bologna. Il centrocampista olandese ha dimostrato ancora una volta di essere stato uno dei migliori acquisti

Che il Milan avesse comprato un grande centrocampista se ne sono accorti subito tutti nel corso delle prime amichevoli. L’estate, poi, non ha fatto altro che confermare le prime sensazioni: Tijjani Reijnders è stato sempre uno dei migliori in campo, dimostrando di essersi preso subito sulle spalle il centrocampo del Milan.

L’ex Az Alkmaar, acquistato per 20 milioni di euro più bonus, anche contro il Bologna è stato praticamente perfetto, non sbagliando mai un passaggio. E non è solo un modo di dire. I numeri, infatti, vengono a supporto delle parole: i dati ufficiali parlano di 27 passaggi provati con successo. La percentuale è dunque del 100%.

Un dato incredibile, che non ha fatto altro che confermare quanto pensato in queste settimane. I tifosi sui social hanno così esaltato la prova dell’olandese e su Twitter si sono letteralmente scatenati. Non va dimenticato, inoltre, che tra i 27 passaggi andati a buon fine c’è anche quello, decisivo, con cui Olivier Giroud ha trovato la rete del vantaggio. Lancio dalla destra di Cristian Pulisic e assist di Reijnders, bravissimo ad inserirsi e a servire il francese, che di destro ha battuto Skorupski

Tijjani Reijnders vs Bologna Assists – 1

xA – 0.38

Touches – 36

Accurate passes – 27/27

Passes into Final third – 4

Chances created – 2

Big Chances created – 1

Succ. Dribbles – 1/1

Recoveries – 4

Ground Duels won – 2/4 The player with the most accurate passes 💎

Milan, il centrocampo rossonero funziona: bene Reijnders e Loftus-Cheek

Sembra davvero funzionare la nuova mediana del Milan. Stefano Pioli, per il momento, ha messo in soffitta il 4-2-3-1, dando spazio al 4-3-3, al modulo, dunque, con i tre centrocampisti.

Reijnders 27/27 passaggi tentati e riusciti, marziano, considerando anche che spesso la gioca in verticale!

Come detto, Tijjani Reijnders è stato tra i migliori in campo e ci sono i numeri a testimoniarlo. Anche MilanTv ha sottolineato la prova dell’olandese, con il 100% di precisione dei passaggi. Ma le statistiche dell’ex Az ci dicono anche di due chance create, di due duelli vinti e quattro palloni recuperati.

Si abbassano le percentuali, andando a guardare i numeri Loftus-Cheek, con l’83% di precisione, un’occasione creata e quattro palloni recuperati. L’inglese fa meglio nei duelli vinti, ben 3.

Rade Krunic, invece, è il migliore nel recupero della sfera di gioco, con ben sette palloni strappati agli avversari. Ottima anche la precisione nei passaggi, con il 95%. Sono, infine, due i duelli vinti e una chance creata. Inizia, dunque, bene la nuova stagione del centrocampo di Stefano Pioli