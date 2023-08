Addio al Milan: accordo trovato

Il giocatore ha detto sì al club spagnolo ed è pronto a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato: ecco cosa manca per la fumata bianca

La lista dei calciatori in esubero in casa Milan continua ad essere lunga. Il Diavolo è pronto a cedere tutti quei calciatori che non rientrano nei piani di mister Stefano Pioli. Basta leggere i nomi dei calciatori esclusi per la trasferta di Bologna per rendersi conto di chi è fuori dal progetto rossonero.

Tra i calciatori che hanno la valigia in mano c’è certamente anche Alexis Saelemaekers. Il belga è ormai ai margini del gruppo: inevitabile dopo il mercato estivo. Il Milan si è rafforzato pesantemente sugli esterni, con gli arrivi di Samuel Chukwueze, Noah Okafor e soprattutto Cristian Pulisic. Non c’è spazio per il classe 1999, di fatto, invitato ad andar via.

Sulle sue tracce, come conferma Sky Sport, c’è il Betis Siviglia. Saelemaekers e il club spagnolo avrebbero già trovato un accordo, ma per la fumata bianca serve il via libera da parte del Milan, che vorrebbe liberarsi dell’esterno a titolo definitivo. Al momento, però, l’offerta presentata dagli andalusi è ritenuta troppo bassa. Sulle tracce di Saelemaekers c’è da registrare, inoltre, l’interessamento da parte dei tedeschi del Friburgo, pista al momento non certamente calda.

Milan, non solo Saelemaekers: la lunga lista dei giocatori in esubero

Stefano Pioli non vuole giocatori scontenti e questi ultimi giorni di mercato serviranno a piazzare tutti quegli elementi finiti ai margini del gruppo. Non c’è chiaramente solo Saelemaekers.

Oltre al belga, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sperano di riuscire a cedere anche Divock Origi, ma al momento appare davvero tutto bloccato, nonostante un sondaggio da parte dello Sheffield. In uscita c’è anche Fode Ballo-Toure: sembrava tutto fatto per il suo addio, ma tutte le trattative si sono arenate, ultima quella con il Werder Brema. In fine si cerca una sistemazione, con il suo agente, anche per Caldara. Per l’italiano si era parlato di un possibile ruolo da quinto centrale, ma l’acquisto di Marco Pellegrino ha spazzato via anche questa ipotesi, poco probabile.

Anche per via delle mancate cessioni, si fatica a mettere a segno gli ultimi colpi: l’attaccante sembra poter arrivare solamente in prestito. Il vice Theo Hernandez, al momento, invece, non dovrebbe essere presto