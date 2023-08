Dalla Turchia – Milan, nuovo rilancio del Fenerbahce per Krunic: i dettagli

Il futuro di Krunic è ancora incerto, dalla Turchia nuove notizie su una proposta migliorativa del Fenerbahce al Milan: arriverà un accordo?

Da settimane si parla della volontà del Fenerbahce di comprar Rade Krunic, tentato dalla ricca offerta contrattuale che gli è arrivata. Inoltre, a Istanbul gioca anche Edin Dzeko e i due connazionali si ritroverebbero in squadra assieme dopo le ultime stagioni da avversari nei derby di Milano.

Il club turco ha proposto un contratto da circa 3,5 milioni di euro netti a stagione al centrocampista bosniaco, che oggi al Milan percepisce uno stipendio da 1,5-1,7. Stando a quanto trapelato, il giocatore avrebbe detto sì al trasferimento, ma senza forzare la mano con la società rossonera. Quest’ultima non ha ancora ricevuto un’offerta considerata congrua per dare il via libera alla cessione.

Calciomercato Milan, ultima offerta del Fenerbahce per Krunic?

Il Milan valuta Krunic oltre 10 milioni di euro, il Fenerbahce è arrivato a proporne circa 8. C’è un po’ di distanza tra le parti e bisogna capire fino a che limite voglia spingersi il club turco. L’allenatore Ismail Kartal ha detto chiaramente di volere il calciatore e spera di essere accontentato dalla dirigenza.

Secondo quanto rivelato dal portale turco yenisafak.com, il Milan vuole precisamente 13 milioni e il Fenerbahce è pronto a presentare una nuova proposta da oltre 10 milioni, bonus compresi. La società di Istanbul spera di convincere Giorgio Furlani a dire sì alla cessione dell’ex Empoli.

È confermato che il Fenerbahce ha già un’intesa con Krunic, che attende solamente che le due dirigenze raggiuntano un accordo sul cartellino. Il bosniaco è molto stimato da Pioli e il management sportivo rossonero ha anche avviato dei contatti per rinnovare il suo contratto, garantendogli un aumento dello stipendio.

Il Milan non si spingerà mai vicino alla cifra offerta dalla Turchia, però potrebbe comunque ritoccare il suo ingaggio. Krunic va verso i 30 anni e, ovviamente, in casa rossonera non si vuole andare oltre un certo limite con il suo compenso. Vedremo che sviluppi ci saranno nelle prossime ore. Ad oggi la sensazione è che Rade continuerà a giocare in Italia.