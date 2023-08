Marco Pellegrino: “Milan, non ci credevo! Vi spiego le mie qualità”

Pellegrino ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: il nuovo difensore del Milan è carico per la sua avventura in Italia.

Il nono colpo del calciomercato estivo del Milan è Marco Pellegrino, 21enne arrivato dall’Atletico Platense. Un centrale difensivo che di fatto prenderà il posto di Matteo Gabbia, ceduto in prestito al Villarreal diverse settimane fa ormai. Un investimento da 3,5 milioni di euro più 2 di bonus e il 10% della futura plusvalenza sulla rivendita.

Ieri ha svolto le visite mediche e poi ha firmato il contratto che lo legherà al club fino a giugno 2028. Non poteva mancare la consueta intervista a Milan TV (domani alle 14:15 ci sarà la conferenza stampa di presentazione): “Essere qui è un sogno. Quando ho saputo dell’interesse, ne ho parlato alla mia famiglia ed ero emozionato. Non potevo crederci e oggi sono qua, sono felice“.

Pellegrino si racconta: caratteristiche, origini e idolo

Successivamente il giovane argentino ha spiegato le sue caratteristiche: “Le mie qualità sono la velocità, l’aggressività in marcatura e la concentrazione durante le partite. Adesso voglio lavorare duramente. Italia c’è un calcio molto tattico e intenso, ci sono giocatori di grande livello. Spero di adattarmi velocemente nel modo migliore“.

Pellegrino possiede il passaporto italiano e ha raccontato il motivo: “Sono italiano grazie a mio nonno materno, che è nato in Italia e mi ha raccontato molto di questo Paese. E quando ha saputo del mio trasferimento era molto felice. Sono venuto in Italia con la mia famiglia qualche anno fa, spero di adattarmi rapidamente. La mia famiglia è sempre stata con me e conosceremo assieme Milano“.

Marco ha indicato il suo idolo: “È Sergio Ramos. Oggi guardo molto El Cuti Romero, che mi sembra un difensore centrale molto completo e quindi lo seguo”.

Ha spiegato anche com’è caratterialmente e cosa gli piace fare: “Passo tanto tempo con la mia famiglia, non sono un ragazzo che fa cose particolari. Sto con la mia ragazza, con i miei amici e gioco con i videogames“.

Il nuovo difensore del Milan ha anche motivato la decisione di indossare al maglia numero 31: “È quella con cui ho debuttato nel Platense e con la quale ho fatto il mio primo gol, è speciale per me“.

Infine, un messaggio ai tifosi rossoneri: “Darò il massimo sempre, in allenamento e nelle partite. Darò sempre il meglio di me stesso per aiutare i miei compagni. Speriamo che vada tutto bene. Forza Milan“.