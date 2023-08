Milan, Cardinale fa il bis: si ripete dopo Bologna

Riecco Gerry Cardinale. Il presidente di RedBird è atteso a Milano per assistere al match contro il Torino. Era stato a Bologna per l’esordio stagionale

Gerry Cardinale è pronto a fare il bis. Il numero uno di RedBird ha assistito alla prima partita del Milan di Stefano Pioli, allo stadio Dall’Ara, contro il Bologna.

Il presidente del fondo americano, che ha seguito sugli spalti la gara, si è detto soddisfatto dell’esordio in campionato del suo Milan: “È stata una buona prima partita, per dare il via alla nuova stagione – afferma Cardinale a La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani -, in cui si è visto il potenziale della squadra per essere competitiva. La stagione è lunga, ma sono felice di congratularmi con Stefano Pioli e con i nostri ragazzi per l’ottima prestazione. Partiamo da qui”

Come detto, Gerry Cardinale è pronto a fare il bis. Sì, perché il numero uno di RedBird è atteso nuovamente in Italia, per assistere all’esordio casalingo di Reijnders e compagni. Sarà, dunque, a San Siro sabato prossimo alle ore 20.45 per la sfida contro il Torino di Ivan Juric.

L’inizio di stagione del Diavolo – visto il calendario – non è per nulla agevole e dopo gli addii di Maldini e Massara, Cardinale ha deciso di mostrare maggiore vicinanza alla squadra di Pioli e così è pronto a far due su due.

Milan, Cardinale al Dall’Ara: “Qui per vincere”

Gerry Cardinale sembra davvero averci preso gusto a vedere il suo Milan giocare. E’ evidente che adesso senta la squadra più come una sua creatura:

“Non volevo mancare per l’inizio di stagione che si prospetta più che mai sfidante, sia in Italia che in Europa – aveva ammesso prima del calcio d’inizio del match contro il Bologna, Cardinale -. Come più volte sottolineato, il nostro obiettivo è di continuare a migliorare per vincere, sia in Serie A che nel palcoscenico mondiale. Ma non possiamo farlo senza essere aperti a cambiamenti e a nuovi approcci. E, nello scenario attuale, la nostra capacità di realizzare con successo una evoluzione positiva, dentro e fuori dal campo, potrà concretizzarsi solo attraverso una gestione finanziaria accorta e sofisticata. Non fraintendiamo però. Deve essere molto chiaro che RedBird è qui per vincere. Ma siamo qui per vincere “in modo intelligente”, perché vogliamo vincere a lungo, non una sola volta.Potremmo anche non fare sempre bene, ma non smetteremo di provarci finché non avremo vinto tutto il possibile”.

Cardinale vuole vincere e farlo anche contro il Torino darebbe un segnale importante in vista di una serie di partite davvero complicate