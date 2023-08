Dall’Atalanta al Milan: 12 milioni per il vice-Theo

Il Milan sta ancora valutando la possibilità di prendere un terzino sinistro: praticamente sfumato Calafiori, spunta un’altra idea italiana.

La dirigenza rossonera non è ancora riuscita a vendere Fodé Ballo-Touré, giocatore che non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli. Una cessione che si è rivelata molto più complicata del previsto e che, a questo punto, non sappiamo se si concretizzerà entro il 1° settembre.

Il Milan aveva trovato un accordo con il Fulham per venderlo a 4 milioni di euro, ma il terzino senegalese ha rifiutato il trasferimento a Londra. Preferiva il Bologna, che non è mai andato oltre l’offerta di prestito con diritto di riscatto. Si sono fatti avanti anche il Nizza, l’Hoffenheim e il Werder Brema. Quest’ultimo in particolare aveva avviato una trattativa che sembrava destinata ad avere successo e che, invece, pare essersi arenata.

Calciomercato Milan, nuovo vice Theo Hernandez italiano?

La cessione di Ballo-Touré è importante, perché il Milan vorrebbe liberarsene per prendere una nuova alternativa a Theo Hernandez. L’ex Real Madrid è il titolarissimo e un vice avrebbe poco spazio, però è importante che chi subentra sia affidabile. Il senegalese non ha convinto nelle stagioni in rossonero.

Per settimane si è parlato del possibile arrivo di Riccardo Calafiori, ma l’ex Roma sembra diretto verso il Bologna. Sono emersi pure nomi come quello di Pasquale Mazzocchi della Salernitana ed Emanuele Valeri della Cremonese. Senza la cessione di Ballo-Touré, non bisogna escludere che alla fine si decida di dare fiducia al giovane Davide Bartesaghi.

Ma se l’ex Monaco dovesse lasciare Milanello a breve, è possibile un tentativo per un nuovo terzino sinistro. Il giornalista Claudio Raimondi a Sportmediaset ha parlato di Matteo Ruggeri, valutato 12 milioni di euro dall’Atalanta. Il Milan vorrebbe fare un’operazione sulla base di un prestito oneroso con un obbligo di riscatto fissato sugli 8 milioni. Pioli ha avuto anche dei contatti con l’entourage per chiedere informazioni.

Ruggeri ha giocato titolare in Sassuolo-Atalanta 0-2 e ha anche fornito l’assist a Charles De Ketelaere per il gol del vantaggio. Nei piani di Gian Piero Gasperini dovrebbe essere il nuovo arrivato Mitchel Bakker il titolare, però il 21enne prodotto del settore giovanile nerazzurro si è preso il posto per il momento. Ci sembra difficile che la Dea decida di venderlo, a meno che non arrivi una buona proposta economica.

Non è da escludere, infine, la possibilità che il Milan non compri un nuovo terzino sinistro, sperando di liberarsi il prima possibile di Ballo-Touré – ancora in trattative con il Werder Brema. Oltre a Bartesaghi, il giovane della Primavera già citato, i rossoneri possono contare su Marco Pellegrino: come spiegato in esclusiva a MilanLive.it da Sebastian Ordonez, presidente del Platense, il nuovo acquisto dei rossoneri può ricoprire anche quel ruolo. In più c’è anche Florenzi, tranquillamente in grado di giocare da quella parte – ma non dà garanzie fisiche.