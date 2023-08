Milan, pericolo per Ekitike: assalto dalla Bundesliga

Il club rossonero vorrebbe prendere in prestito l’attaccante francese ma dalla Germania c’è un tentativo per chiudere l’affare

Il Milan ha già fatto ottime cose sul mercato andando a prendere ben nove giocatori in questa sessione estiva e rinforzando la rosa di Stefano Pioli in ogni reparto. Ciò nonostante, c’è ancora un tassello che la società rossonera intendere mettere.

L’obiettivo della dirigenza è quello di piazzare in uscita Divock Origi, che non ha convinto al suo primo anno al Diavolo, e di andare a completare il reparto d’attacco con un altro profilo. C’è infatti l’intenzione di andare ad affiancare a Olivier Giroud un’altra prima punta, più d’area di rigore rispetto a Noah Okafor, che comunque può fare bene il centravanti, come ha sottolineato mister Pioli.

I profili che si stanno valutando in queste ore sono diversi, tra i quali anche Taremi, ma sembra che al momento il primo obiettivo per l’attacco sia Hugo Ekitike, in uscita dal Paris Saint Germain. Il classe 2002 è un vecchio pallino perché il Milan lo aveva già attenzionato la scorsa estate, quando era reduce da un’ottima stagione con il Reims con ben 10 gol realizzarti, e adesso c’è un altro tentativo, ma la concorrenza non manca.

Tentativo dell’Eintracht Francoforte

Ekitike ha disputato quindi una stagione all’ombra della Torre Eiffel, dove non ha giocato con grande continuità, ma ha comunque fatto discretamente per essere al primo anno in un grande club, a soli ventuno anni.

Ora il PSG ha però cambiato allenatore e il ragazzo, nonostante gli addii di Messi e Neymar, non sembra rientrare nei piani di Luis Enrique, anche perché dal Benfica è appena arrivato Goncalo Ramos a chiudergli lo spazio. Ekitike può quindi cambiare aria e il Milan ci sta pensando seriamente. Il problema è la concorrenza e, come riporta Sportitalia, adesso sta facendo un tentativo per lui un club della Bundesliga: si tratta dell’Eintracht Francoforte.

Il club tedesco ha in roso Kolo Muani, che piace ai parigini, e gli affari potrebbero essere intrecciati secondo Sportitalia. Su Ekitike c’è anche il West Ham e va poi considerato che il prezzo del suo cartellino è importante. Il Milan farebbero l’operazione in prestito anche per avere il tempo di poter valutare il giocatore nel campionato italiano.