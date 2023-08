Milan, riecco Taremi: colpo da 15 milioni

Il Milan non ha ancora mollato l’attaccante iraniano del Porto. Ecco le ultime notizie relative all’attacco del Diavolo: il punto della situazione

Il calciomercato del Milan non si è ancora concluso. Dopo aver messo le mani su Marco Pellegrino, i rossoneri sono tornati a caccia del decimo colpo, che può davvero essere un attaccante.

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa, dopo la sfida contro il Bologna, ha lasciato intendere di voler un nuovo centravanti da affiancare ad Olivier Giroud. Il francese, autore del primo gol della stagione con la maglia rossonera, non può bastare.

In queste ore si sta parlando tanto della possibilità di prendere un nuovo bomber e sono così tornati di moda i soliti nomi, che hanno animato questa lunga e calda estate. Mancava all’appello Mehdi Taremi, di cui è tornato a parlare Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport. Secondo il giornalista, nella scorsa settimana, il Diavolo avrebbe fatto un nuovo tentativo. Il Porto, proprietario del suo cartellino, chiederebbe una cifra attorno ai 15-20 milioni. Complicato che l’affare vada in porto a queste cifre, ma l’ultima settimana di mercato potrebbero esserci nuovi sviluppi

Calciomercato Milan, via Colombo: ecco nuovo bomber

L’idea del Milan è quella di lasciare andare Lorenzo Colombo in prestito, dopo l’arrivo di un nuovo centravanti. L’italiano si è promesso sposo del Monza, pronto a dargli una maglia da titolare. Rinnovo sul contratto e trasferimento nella vicina Brianza, prima però, come detto, serve un arrivo a Milanello.

Arrivano conferme sulla trattativa con il Psg per Ekitike, ma le parti sono distanti. I rossoneri, al momento, non vanno oltre il prestito e i francesi vorrebbero garanzie sul suo acquisto da parte del Milan. Il giovane attaccante accetterebbe il Diavolo, ma è cercato anche in Inghilterra (West Ham) e Germania (Eintracht Francoforte).

Sullo sfondo per l’attacco del Milan resta anche Jovic. Una pista al momento non certamente calda, ma che potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni, qualora non si dovesse arrivare ad altri profili. Armando Broja, ad esempio, continua a piacere, ma il Chelsea dovrebbe concedere il prestito, affinché il Milan lo porti in Italia.