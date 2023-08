Milan, situazione Adli: lo scenario a sorpresa è possibile

Il centrocampista francese ha offerto buone sensazioni a mister Pioli nella pre-season e può rimanere a dare il suo contributo

Negli ultimi giorni di mercato sono in corso le ultime valutazioni sulla rosa. Il Milan ha appena chiuso il nono acquisto, andando a prendere un giocatore giovane e interessante come l’argentino Marco Pellegrino dal Platense.

Con l’arrivo del difensore i rossoneri risolvono in pratica due problemi perché vanno a sostituire gabbia per completare il roster dei centrali, ma hanno all’occorrenza anche un possibile sostituto di Theo Hernandez, visto che Pellegrino è mancino e nasce come laterale di sinistra. Adesso c’è da capire se la società troverà la possibilità di lasciar partire Origi e di andare all’assalto di un altro attaccante per completare il reparto.

Nel frattempo ci sono valutazioni anche per la mediana, dove sono arrivati diversi calciatori e le cose sono cambiate un po’. Il passaggio al 4-3-3 necessità di almeno sei elementi in mezzo al campo nella rosa e negli ultimi giorni sembra esser cambiata anche la posizione di Yacine Adli. Stefano Pioli aveva affermato nella conferenza stampa alla viglia della sfida con il Bologna che il giocatore stava dando buone risposte da vice Krunic.

Adli può rimanere come riserva di Krunic

Oggi Tuttosport riferisce che il club rossonero ha valutato il suo immediato futuro e che si va verso la permanenza, almeno per i primi sei mesi della stagione, per poi tornare a fare dei ragionamenti dopo il rientro di Ismael Bennacer.

La posizione del 23enne al momento è stata congelata perché ad oggi il francese rappresenta la prima alternativa a Rade Krunic in cabina di regia. Questo almeno fino a che non rientrerà dall’infortunio Bennacer, che ha bisogno però ancora di qualche mese per recuperare a pieno. Adli può quindi restare a giocarsi le sue chance al Milan.

L’ex Bordeaux dovrebbe quindi con grande probabilità rimanere e a Milano e non partire in questa sessione estiva. Le cose potranno invece cambiare a gennaio, se il classe 2000 continuerà a non avere spazio. A quel punto il centrocampista potrebbe partire, ma per adesso mister Pioli preferisce non farne a meno e non sguarnire la mediana, visto che le partite sono tante e potrebbe esserci bisogno anche di lui.