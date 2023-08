Azmoun, niente Milan: arriva comunque in Serie A

L’attaccante iraniano era stato valutato anche dai rossoneri: è a un passo dal trasferimento in prestito a una squadra italiana

Negli ultimi giorni ha preso il via il mercato degli attaccanti. Il reparto avanzato non ha subito molti cambiamenti nelle rose delle grandi squadre fino a qui, ma adesso nel rush finale ci si aspettano dei colpi last minute da diverse squadre.

Anche il Milan è a caccia di una prima punta che possa ricoprire il ruolo di vice Giroud, anche se nelle ultime ore ha preso quota l’ipotesi di una permanenza in rosa di Lorenzo Colombo, vista la difficoltà per arrivare agli obiettivi principali nel ruolo. Non è infatti per niente semplice arrivare a Hugo Ekitike, il profilo più ambito dalla dirigenza rossonera, perché il Paris Saint Germain vuole cedere il classe 2002 solo a titolo definitivo.

Il Diavolo invece, senza monetizzare dalle cessioni degli esuberi, può permettersi l’affare solamente in prestito. Anche le altre candidature stanno pian piano cadendo. Ormai è praticamente sfumata la possibilità di arrivare a Serdar Azmoun, attaccante iraniano che faceva parte della lista di attaccanti sondati dai rossoneri. Il giocatore infatti è a un passo dal trasferirsi in un altro club di Serie A.

L’iraniano vicinissimo alla Roma

Azmoun è infatti davvero vicinissimo alla Roma. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella notte c’è stato il blitz del ds Tiago Pinto per chiudere l’affare con il Bayer Leverkusen. José Mourinho avrà dunque finalmente il suo attaccante.

I giallorossi hanno capito che la trattativa per Duvan Zapata era sfumata e quindi si sono tuffati sul classe ’95, che dovrebbe arrivare in prestito per completare il reparto avanzato a disposizione dello Special One. La Roma seguiva già da tempo il calciatore, prima del suo passaggio per 18 milioni di euro in Bundesliga, dove nella scorsa stagione ha messo a segno 4 reti in 23 presenze. Il Leverkusen è propenso ad accettare la proposta e il tutto si può chiudere nelle prossime ore.

Azmoun è reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite, ma il recupero procede bene e si sta allenando, quindi è possibile che il ventisettenne, in caso di arrivo ai capitolini, potrebbe essere a disposizione già per la partita dell’Olimpico proprio contro il Milan di Stefano Pioli.