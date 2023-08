Colombo-Monza, annuncio di Galliani: “Arriverà da noi solo in un caso”

Il dirigente del club brianzolo ha confermato che il rossonero è l’unico obiettivo: si aspetta la decisione del Milan

Sono ore importanti queste per il mercato perché la fine della sessione estiva si sta avvicinando e le ultime trattative sono in corso. In Serie A è cominciato il valzer degli attaccanti, con tante squadre alla ricerca del bomber.

Nel giro delle prime punte rientra anche il Milan, che al momento è ancora alla ricerca di un vice Giroud, un giocatore d’area di rigore, con caratteristiche simili al francese. L’acquisto di Noah Okafor è stato molto intelligente, anche per le cifre, ma le caratteristiche dell’ex Salisburgo sono diverse rispetto a quelle del centravanti tipo che serve a Stefano Pioli, per cui la ricerca continua.

Il nome principale rimane quello di Hugo Ekitike del Pari Saint Germain, ma i parigini non sono orientati ad accettare di lasciarlo andar via in prestito. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta cominciando a valutare l’ipotesi di trattenere Lorenzo Colombo, reduce da una buona stagione al Lecce e rientrato in estate a Milanello. Al classe 2002 servirebbe però un’esperienza per giocare con continuità e il Monza è ancora alla finestra.

Colombo, Galliani allo scoperto: “Lo vogliamo”

Il club lombardo è ancora assolutamente vigile sull’attaccante rossonero e la conferma è arrivata direttamente da Adriano Galliani. Il primo obiettivo del Monza rimane Colombo e l’ex dirigente rossonero lo ha specificato chiaramente.

L’ad dei brianzoli ha fatto il punto sul mercato ai microfoni di Monza News e la prima domanda è stata in riferimento agli innesti per il reparto d’attacco: “Arriverà una punta, punto e basta. Il Monza cerca soltanto un attaccante per completare il reparto. Nuovi nomi? No, l’obiettivo principale resta Lorenzo Colombo del Milan. Può rimanere in rossonero? Vediamo, noi siamo sul ragazzo da tempo. Se il Milan prenderà un altro attaccante, arriverà da noi. La formula non l’abbiamo ancora discussa”.

Galliani ha poi parlato anche delle possibili operazioni negli altri reparti, a cominciare dalla metà campo, dove il preferito resta Fabio Miretti della Juventus: “Ci piace, ma non è detto che la Juve lo lasci partire. Siamo pronti a delle alternative: abbiamo altre due tre idee”. Il dirigente ha poi fatto il punto sulle possibili uscite in questi ultimi giorni di mercato.