Milan, non si sblocca la cessione: i rossoneri non lo danno in prestito

La trattativa al momento è in stand by perché il club vorrebbe il difensore in prestito: il Milan vuole cederlo a titolo definitivo

Il Milan si sta preparando al suo esordio stagionale a San Siro, nel quale affronterà il Torino di Ivan Juric per la seconda giornata di Serie A. Nel frattempo, però, fino al 31 agosto c’è grande attenzione al mercato e alle ultime situazioni da risolvere.

Il Milan è alla ricerca di un attaccante e sta valutando i profili di Hugo Ekitike e Mehdi Taremi come vice Giroud, ma allo stesso tempo penso alla permanenza di Lorenzo Colombo. La società rossonera è però soprattutto alle prese con la questione dei giocatori in esuberi e vuole trovare al più presto delle soluzioni per piazzarli. Alcuni sono più vicini a lasciare Milanello, mentre per altri c’è ancora da lavorare.

Non sono infatti pochi gli elementi della rosa del Diavolo che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli e che vogliono ad andare a giocare con più continuità. Da questo punto di vista, la cessione di Alexis Saelemakers è possibile dopo che il belga ha trovato un’intesa di massima con il Betis Siviglia. Adesso il club spagnolo sta trattando con il Milan, che sa bene che l’ex Anderlecht ormai è chiuso da Pulisic e Chukwueze.

Non c’è accordo col Werder Brema per Ballo-Touré

Siamo invece ancora indietro per quanto riguarda la situazione legata alla cessione di Fodé Ballo-Touré. Nelle scorse settimane il suo passaggio ai tedeschi del Werder Brema sembrava molto vicina, ma in realtà non è così.

Stando a quanto riferito da Gazzetta dello Sport, non c’è accordo tra i rossoneri e il Werder perché la richiesta del club di Bundesliga è di un prestito, mentre il club di via Aldo Rossi intende cedere l’ex Monaco solamente a titolo definitivo. In caso di partenza del francese, il Milan aveva già pronto il sostituto, ovvero Riccardo Calafiori, che però è seguito anche dal Bologna.

Ci sarà da capire se la cessione di Ballo-Touré si concretizzerà e con che tempistiche , altrimenti Stefano Pioli potrebbe anche accontentarsi di adattare Marco Pellegrini sulla fascia, visto che in passato ha giocato in quel ruolo. La rosea spiega poi che rimane un rebus quello di Mattia Caldara, altro giocatore in uscita, sul quale c’è l’inserimento del Verona, che però è scoraggiato dall’altissimo ingaggio del difensore.