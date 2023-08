Milan, nuovo talento nel mirino: Moncada pesca in Croazia

Secondo note fonti inglesi, il Milan è dentro alla corsa per il talento. La concorrenza è agguerrita e per questo non si hanno dubbi sulle qualità del ragazzo

Il Milan è fortemente concentrato sul mercato e sul rafforzamento della rosa come dimostrano gli acquisti e le cessioni dell’estate. Giorgio Furlani, aiutato da Geoffrey Moncada, ha messo a segno ben nove colpi, e sta contemporaneamente lavorando allo sfoltimento del gruppo di Pioli da tutti gli esuberi. Le ambizioni sono adesso altissime, e come sottolineato da Gerry Cardinale il progetto prevede il successo a lungo termine, e non una volta ogni tanto. Nello stesso tempo, il Milan continua a lavorare sotto traccia nel suo obiettivo di scovare giovani talenti da portare all’exploit con cura e pazienza. Il lavoro di scouting rossonero è ormai tra i migliori al mondo, e questo grazie indubbiamente al talento di Geoffrey Moncada.

Investire in talenti giovanissimi è una linea d’azione che il Milan non vuole assolutamente mollare. D’altronde, è così che si può generare grande successo e anche profitto, pescando ragazzini di qualità a bassi costi tirandone fuori tutte le potenzialità e facendoli diventare giocatori affermati. Progetti a lungo termine, certo, in cui serve una certa pazienza. L’ultimo giovanissimo messo nel mirino dal club rossonero porta il nome di Dino Klapija, un classe 2007 di nazionalità a metà tra quella americana e quella croata. Tutti i dettagli li riporta il Daily Mail.

Milan, Dino Klapija nel mirino: assoluto talento

La fonte inglese fa sapere che il Milan è uno dei club in corsa per Dino Klapija, nato nello stato di New York e che ha cominciato la sua giovanissima carriera proprio tra le fila del New York City. Parliamo di un talento nato centrocampista ma nel tempo trasformatosi in una prima punta pura. Il trasferimento in Europa è stato celere per Klapija, dato che la famiglia ha scelto di tornare in Croazia, dove lui si è unito alle giovanili della Dinamo Zagabria la scorsa estate. In questa finestra di mercato, è stato invece prelevato dal club croato Kustosija, famoso per lanciare giovani talenti e rivenderli a prezzi davvero notevoli.

Dino Klapija è stato innanzitutto arruolato nella formazione Under 17 del Kustosija, che gli sta regalando un’ampia vetrina. Inoltre, ha ricevuto la chiamata anche dalla Croazia della stessa categoria, ed è riuscito a mettersi in mostra attirando l’attenzione dei più grandi club d’Europa. Già, non c’è soltanto il Milan sulle sue tracce. Ma anche Juventus, Barcellona, Manchester United, Chelsea ed RB Lipsia. Proprio i tedeschi sembrano al momento avanti nella corsa al baby attaccante, ma i blues e i Red Devils, secondo il Daily Mail, sono pronti a forzare la mano per aggiudicarsi il talento croato. Non sarà dunque facile per il Milan e Furlani mettere le mani su Dino Klapija. Alcuni club citati, non sappiamo quali, sono disposti a pagare più di 5 milioni di euro per aggiudicarsi il 16enne. Non ci resta che attendere per capire quale big avrà la meglio per Klapija.