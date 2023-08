Colpo a centrocampo e in difesa: la scelta del Milan

Le ultime sul mercato del Milan. Geoffrey Moncada e Giorgio Furliani sono a caccia del decimo colpo: il punto della situazione in casa rossonera

Il Milan è pronto a mettere a segno il suo decimo colpo. Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato, ma le trattative per l’acquisto di un nuovo centravanti non si sono ancora chiuse.

La sensazione sempre più forte è che l’attaccante possa davvero essere l’ultimo affare in arrivo, nonostante nei giorni scorsi si pensava che il Milan fosse intenzionato a mettere le mani anche su un terzino mancino e su un centrale di centrocampo. Il nono colpo, come è noto, è stato Marco Pellegrino, che è andato a completare il reparto difensivo. Ora si cerca un attaccante, che può venir fuori da una lista che comprende i nomi di Ekitike, Taremi, Jovic e Broja.

Le prossime ore saranno decisive per capire quale piste rimaranno in piedi e quali verranno messe da parte. La più facile da percorrere è certamente quella che porta al serbo, che la Fiorentina è pronta a lasciare andare, ma non è proprio il primo nome sulla lista di Stefano Pioli.

Milan, niente terzino e centrocampista: la scelta del Diavolo

Come detto, è molto probabile che il calciomercato del Milan non vada oltre il decimo colpo. In questo momento i rossoneri stanno concentrando i propri sforzi sull’attaccante.

Per quanto riguarda il vice Theo Hernandez e il vice Rade Krunic, la situazione appare davvero molto ben delineata: sì perché a sostituire il francese quando servirà, sarà Alessandro Florenzi oppure il giovane Davide Bartesaghi, sul quale Pioli e il suo staff credono tantissimo, nonostante la giovanissima età. La buona estate del canterano e la mancata partenza di Ballo-Toure, che non è riuscito ancora a fare le valigie, nonostante i tantissimi interessi – dal Werder Brema, passando per il Nizza, il Fulham e il Bologna -, hanno fatto cambiare idea al Milan.

Non ci sarà spazio inoltre per un nuovo centrocampista. L’ultimo colpo in mediana sarà quello di Musah. Sarà dunque Rade Krunic a giocare davanti la difesa. Il suo vice, come fatto capire da Pioli, sarà Yacine Adli, in attesa chiaramente del rientro di Ismael Bennacer. Non è da escludere, infine, che nel ruolo di playmaker possa esserci spazio anche per Tijjani Reijnders.