Lukaku, offerto al Milan ma corre verso la Roma: gli aggiornamenti

Matteo Moretto fornisce novità cruciali sulla situazione di Romelu Lukaku. Accostato a Milan e Roma è adesso in procinto di lasciare Londra. Tutti i dettagli

Si scalda il mercato con il nome di Romelu Lukaku al centro delle discussioni. L’attaccante ex Inter è in attesa di conoscere il suo futuro. Manca pochissimo al termine della sessione di compravendite in Europa, e il belga è ancora relegato al Chelsea da totale esubero. Si allena addirittura con l’Under 21 dei blues il gigante dell’attacco. Sappiamo bene che l’estate è stata parecchio caotica per lui. Prima l’accordo con l‘Inter, poi il voltafaccia a favore della Juventus. E infine, lo stallo con nessun club a volerlo al costo di 40 milioni stabilito dai blues. Il Chelsea non può però permettersi di sopportare il peso di Lukaku per una stagione intera. I 12 milioni di stipendio sono una zavorra sulle casse dei londinesi. Per questo, dopo attente valutazioni, il club di Todd Boehly ha aperto al prestito dell’attaccante.

La notizia è di oggi. Il Chelsea accetterebbe adesso la formula del prestito oneroso con opzione d’acquisto pur di liberarsi dell’esubero Lukaku. Negli ultimi giorni, i club dati vicini al giocatore sono stati Milan e Roma. Sia i rossoneri che i giallorossi hanno estremo bisogno di un valido centravanti, anche se la Roma si è aggiudicata nelle ultime ore Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen, tra l’altro seguito anche dal Milan. Come stanno davvero le cose tra i club e l’attaccante lo ha rivelato Matteo Moretto.

Lukaku in Italia, adesso è possibile

Secondo l’esperto di mercato, è la Roma in club adesso in pole per Romelu Lukaku. La trattativa si è di fatto infiammata, con Tiago Pinto a lavoro per aggiudicarsi il maxi attaccante ad una formula vantaggiosa. I contatti sono diretti tra la Roma e il Chelsea informa Moretto. Il club capitolino è al momento l’assoluto favorito all’ingaggio del belga, il quale dovrà però ridiscutere il suo contratto accettando di abbassare il suo stipendio.

Fondamentale la sottolineatura del giornalista di Relevo: Lukaku nelle ultime ore è stato offerto a diversi club, tra cui Barcellona e Milan, ma non c’è stata alcuna apertura dai due club. Per quanto riguarda la Juventus, Romelu ha cambiato idea. Non vuole unirsi ai bianconeri, l’opzione è sfumata del tutto. Dunque, ad oggi, Lukaku corre verso la Capitale italiana e la maglia giallorossa. Si parla di un prestito oneroso sui 10 milioni di euro con un diritto o obbligo di riscatto fissato alla prossima estate. Niente Milan nel futuro dell’ex Inter?