L’agente del terzino svela: “Contatti anche con il Milan”

L’agente dell’ex difensore di Serie A ha parlato della trattativa in cui il suo assistito sembrava essere vicino al Milan: cos’ha rivelato.

Con lo staff di Casa Milan, secondo il procuratore sportivo, c’erano stati soltanto contatti per un eventuale trasferimento. Poi, qualche settimana fa, il giocatore si è trasferito in Bundesliga a titolo definitivo. Ma cos’è successo in quei giorni in cui il difensore era molto vicino all’arrivo a Milano?

Il calciomercato sontuoso del Milan, si vocifera, potrebbe terminare con un colpo grosso in attacco. I rossoneri puntano ad investire nel migliore dei modi i soldi della cessione di Sandro Tonali, finito al Newcastle per 80 milioni di euro dopo il polverone dell’addio di Maldini e Massara. Da quel momento in poi, le strategie di mercato del club sono del tutto cambiate ed hanno portato a Pioli una marea di innesti per la squadra.

L’ultimo in ordine di arrivo è Pellegrino, difensore arrivato dal Platense per rilanciarsi in Italia vista la sua giovane età. Il classe 2002, come ha detto nel corso della presentazione, si ispira a Sergio Ramos e Paolo Maldini vista la sua struttura da difensore centrale, ma anche una buona spinta per giocare come terzino sinistro e nella difesa a tre.

Prima di Pellegrino, in realtà, il Milan aveva sondato il terreno per l’acquisto di molti altri difensori duttili come Pierre Kalulu. Il francese, infatti, è ottimo per la sua versatilità fra la difesa centrale ed esterna. Tra i nomi che sono finiti al vaglio della dirigenza rossonera, anche quello di un ex di Serie A, trasferitosi ormai nel campionato tedesco.

Calciomercato Milan, il retroscena sull’affare: l’agente svela

“Posso dire solo questo…” racconta l’agente a calciomercato.com. Nel corso di una lunga intervista, ha spiegato i motivi del trasferimento in Bundesliga, dove il suo assistito, difensore 25enne, vorrebbe trovare nuovi stimoli al Wolfsburg.

Stiamo parlando di Rogério, ex difensore del Sassuolo. “Solo contatti”, a parlare è Vinicius Prattes, l’agente del calciatore. A calciomercato.com ha raccontato che, prima che il suo assistito scegliesse la destinazione Wolfsburg, ci sono stati dei contatti con il Milan. Secondo Prattes, Rogério si dice contento della sua nuova destinazione tedesca, dato che – a detta sua – la Bundesliga gli consentirà di migliorare il suo gioco e “realizzare il suo sogno di giocare con la Nazionale brasiliana”.

Quanto all’interesse del Milan, l’agente si è limitato a dire che ci sono stati solo contatti, ma “l’unico club che ha raggiunto un accordo economico con il Sassuolo è stato il Wolfsburg”. Fino ad un mese fa, parecchi media sportivi accostavano il nome del difensore brasiliano ai rossoneri. Il Milan si era infatti messo alla ricerca di un nuovo esterno di difesa che potesse far rifiatare Theo Hernandez, dato che Ballo-Touré non sembra ormai rientrare nei piani di mister Pioli o della società. Poi è arrivato Pellegrino.