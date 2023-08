Milan, ecco il bomber ideale per Pioli: si cerca lo sconto

Il Milan spera di abbassare le richieste per uno dei centravanti del mirino: senza uno sconto sul prezzo sarà impossibile il suo arrivo.

Manca sempre meno alla fine del calciomercato estivo e l’obiettivo del club rossonero è sia cedere gli ultimi esuberi rimasti sia acquistare almeno un altro rinforzo. A Stefano Pioli servirebbe molto una punta in grado di alternarsi con Olivier Giroud.

A settembre il francese spegnerà 37 candeline e in una stagione ricca di impegni è fondamentale gestire bene le sue energie fisiche. È ancora un attaccante capace di fare gol e incidere, però non può giocare tutte le partite. A volte deve rifiatare. Il Milan, compatibilmente con le risorse a disposizione, sta cercando di prendere una punta. Vendere gli esuberi sarebbe fondamentale, però si sta rivelando più complicato del previsto.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante: il prezzo deve calare

La triade Moncada-D’Ottavio-Furlani vorrebbe cedere Divock Origi, totalmente fuori dal progetto rossonero, ma finora il belga ha respinto le proposte arrivate. Rimanere a Milano è un grosso rischio per lui, infatti farebbe mesi di tribuna e non sarebbe la cosa migliore per la sua carriera. La speranza è che l’ex Liverpool apra a una delle opzioni presenti sul tavolo.

Può lasciare Milanello anche Lorenzo Colombo, però solo se dovesse arrivare un nuovo attaccante. Questa è la condizione necessaria. Il Monza è in pole position e probabilmente sarebbe la soluzione ideale per il centravanti di Vimercate, bisognoso di giocare con una certa continuità per esprimere tutto il suo valore.

Ma chi potrebbe arrivare al Milan? Uno dei nomi forti rimane sempre Mehdi Taremi, 31enne in forza al Porto. Per caratteristiche ed esperienza è probabilmente l’ideale alternativa a Giroud. Ha segnato tanto in Portogallo e si è fatto valere anche nelle coppe europee (9 gol in 22 presenze tra Champions ed Europa League).

Ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e questo dovrebbe essere di aiuto per strappare un prezzo non molto alto. In teoria, visto che il Porto è partito chiedendo 25-30 milioni di euro. Tenendo conto anche dell’età, il Milan spera di non spenderne più di 15. L’auspicio è che, con l’avvicinarsi della fine della sessione estiva del calciomercato, i Dragoes facciano uno sconto per evitare il rischio di perdere a parametro zero l’iraniano.

Taremi ha già detto sì a un eventuale trasferimento a Milano. Le parti sono in contatto, probabilmente ci saranno novità nei prossimi giorni. A lui si era interessata anche l’Inter, che poi ha virato su Marko Arnautovic del Bologna.